Minsa evalúa autorizar paseos a las playas y sancionará a responsables de fiestas

Un equipo de epidemiólogos y asesores del Ministerio de Salud (Minsa) continúa evaluando la curva de casos en aumento por la covid-19, para permitir o no los paseos a las playas y los ríos del país en la "nueva normalidad". Así lo dio a conocer la viceministra de Salud, Ivette Berrio.

La doctora Berrio indicó por Telemetro Reporta que "se estudia la mejor alternativa para los paseos a las playas, la que nos mantenga seguros a todos por lo que la decisión debe ser basada en puntos científicos".

Al ser interrogada sobre la posible movilización a las playas en burbujas familiares, la viceministra respondió que podría ser una posibilidad, pero es mejor esperar una respuesta definitiva, debido a que es un tema sensitivo al ir de la mano, con el aumentado de casos en la curva epidemiológica.

En cuanto al tema de las fiestas con aglomeraciones, la viceministra se refirió a las imágenes que se difundieron este domingo por redes sociales donde se observa a un grupo de personas en El Chorrillo aglomeradas en la calle, sin distanciamiento y en algunos casos sin mascarilla.

Berrio expresó que algunos jóvenes no están tomando con seriedad las medidas mínimas de bioseguridad, pues salen a fiestas sin mascarilla, se tocan la cara, comparten vasos, cubiertos y no guardan el distanciamiento, poniendo en riesgo a las personas mayores, ya que el virus en algunos que se siente bien, no se manifiesta hasta que le hacen una prueba específica.

"Mientras no exista una vacuna (para covid-19), la responsabilidad es de cada ciudadano", afirmó Berrio.

La viceministra reiteró que el Minsa ordenó los directores de cada regional estar atentos para realizar las investigaciones pertinentes y deslinden responsabilidades; reiterando que se va sancionar ejemplarmente a quienes no cumplan con las medidas sanitarias.

Según cifras del Minsa hasta este domingo, 18 de octubre, habían unos 21,140 casos activos, los cuales se suman al acumulado de 124,745 personas contagiadas con la covid-19, de los cuales 2,564 fallecieron.

Los diez corregimientos con mayor incidencia de casos con covid-19 según el Minsa son: Tocumen, con 2,901 casos; Arraiján (cabecera), con 2,649 personas; 24 de Diciembre, con 2,500 afectados; Pacora, con 2,461 casos de covid-19; Vista Alegre, con 2,256 personas; Belisario Porras, con 2,203 casos positivos; Pedregal, con 2,076 afectados; Belisario Frías, con 1,957 casos; Juan Díaz, con 1,957 afectados por el virus y Alcalde Díaz, con 1,710 casos con covid-19.