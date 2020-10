Grupo de venezolanos varados en Panamá piden vuelo humanitario a su país

Este jueves en horas de la mañana, un grupo de venezolanos protestó en las afueras de la embajada de su país en Panamá, para solicitar la aprobación de un vuelo humanitario.

Se trata de más de 310 venezolanos que están en Panamá por diversas razones y desean regresar a su país, sin embargo, el gobierno venezolano prolongó el cierre de los vuelos internacionales hasta el 12 de noviembre.

Los manifestantes indicaron que desean regresar a su país, debido a la falta de trabajo y oportunidades en Panamá por la pandemia.

En 20 de septiembre pasado un grupo de aproximadamente 300 personas salieron tres vuelos desde Panamá coordinados por el gobierno de Nicolás Maduro, con destino a las ciudades de Valencia, Caracas y Maracaibo en Venezuela.

Uno de los venezolanos que participó en la protesta con cartelones y consignas es Alvin Herrera, lanzador profesional de beisbol del equipo de Tiburones de la Guaira y quien vino a Panamá en diciembre de 2019 para jugar en el equipo de la mayor de la provincia de Coclé, sin embargo, explicó a los medios presentes que su situación fue comprometida una vez se declaró la pandemia en marzo, cuando le informaron que en la liga no contaban con el presupuesto para los jugadores extranjeros.

Herrera relató que ha subsistido en Panamá con el favor de varios conocidos, pero que en días pasados gastó sus últimos ahorros para comprar un vuelo con destino a Colombia, con la idea de regresar a Venezuela, pero que una vez en el aeropuerto, le informaron que debía contar también con un pasaje para Venezuela.

"En Venezuela mi equipo iniciará la liga el 21 de noviembre próximo, por lo que me están reclamando y, no he podido regresar; ahora el 28 de noviembre iniciarán algunas practicas de los equipos de beisbol profesional y otras hasta el 1 de noviembre próximo", detalló el lanzador de 26 años de edad.