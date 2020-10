El país conmemora un año de las protestas contra el cambio constitucional

Decenas de personas se concentraron este viernes en la histórica Plaza 5 de Mayo, en Ciudad de Panamá, para conmemorar las masivas protestas que hace un año forzaron al presidente Laurentino Cortizo a retirar del Parlamento un polémico paquete de reformas constitucionales.

Los manifestantes, mayormente estudiantes universitarios, grupos feministas e influenciadores que se activan en redes sociales, se reunieron pacíficamente en un lugar que queda cerca de los predios de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que el jueves fue escenario de protestas en las que fue detenido un periodista y que hoy estuvo acordonada por al menos unos 200 policías.

En la concentración, a la que se acercaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Panamá, se entonaron cánticos y consignas contra la corrupción, la impunidad y la desigualdad social.

"El día de hoy estamos aquí un grupo considerable de jóvenes, y lo que hemos observado es un espacio alrededor de la AN totalmente militarizado de esquina a esquina, lo que nos hace entender que en este país no existe realmente la democracia", dijo a Efe Ileana Correa, del grupo Pensamiento y Acción Transformadora (PAT) de la Universidad de Panamá (UP).

Además, Correa indicó que este piquete es un seguimiento a las acciones de protesta del jueves contra el Parlamento y la discusión del Presupuesto del Estado, en las cuales fue detenido el periodista Juan Cajar, del diario La Estrella de Panamá, lo que la dirigente estudiantil condenó por ser contrario a la libertad de expresión.

Samantha Acrich, de Foco Panamá, un sitio de información para el ciudadano en las redes sociales, señaló a Efe que los colectivos que participan de esta convocatoria de hoy lo hicieron "para protestar sobre diversas cosas".

"En Foco Panamá creemos que nuestra principal bandera es ir en contra de la corrupción en nuestro país, la corrupción del Ejecutivo, la corrupción de la Asamblea Nacional y la corrupción desde el Órgano Judicial", resaltó Acrich.

Acrich agregó que independientemente del hecho de que en este piquete coinciden diferentes colectivos y diferentes banderas, "al final en lo que estamos de acuerdo es que el Gobierno ha manejado pésimamente esta pandemia (de la covid-19) y que ya era hora de salir a la calle y que se nos hiciera escuchar".

Los participantes del piquete rememoraron así las protestas de hace un año lideradas por estudiantes para frenar la discusión del proyecto de reformas y exigir un proceso de debate más incluyente, y que dejaron el saldo de un centenar de detenidos.

Las intensas manifestaciones finalmente llevaron a Cortizo a retirar de la AN el cuestionado cambio a la Carta Magna para abrir una nueva y más amplia consulta nacional sobre el tema con la facilitación de la ONU, que hasta la fecha no se ha dado.

Cortizo presentó recientemente a líderes de partidos políticos una nueva propuesta de diálogo nacional denominado "Pacto del Bicentario" para buscar solución a diversas problemáticas, y en el que no se descarta el tema de los cambios constitucionales.

Elaborado durante 9 meses por la Concertación Nacional, un ente creado en 2008 e integrado una veintena de sectores, las protestas públicas estallaron debido a los cambios al proyecto original que introdujo el Parlamento durante la primera de las dos discusiones obligatorias para su aprobación definitiva antes de ser sometido a referendo.

Los cambios que introdujo la AN, de amplia mayoría oficialista, fueron masivamente rechazados en las calles por considerarse que favorecían la impunidad, la corrupción, la discriminación y por no equilibrar los poderes del Estado, que era el espíritu del proyecto original.