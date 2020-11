Presentarán queja contra magistrados de la Corte

El abogado Ernesto Cedeño cuestionó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no hayan respondido una petición para que el pleno de la Corte realice una convocatoria pública abierta a los ciudadanos y a la sociedad civil, a fin de que se puedan aportar ideas para mejorar la administración de justicia en Panamá.

Cedeño presentará hoy una queja contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Archivo | La Estrella de Panamá

En la nota dirigida por Cedeño al presidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega el pasado 20 de octubre, se sugiere además que se establezca una aplicación por internet para que se haga viable la veeduría ciudadana en el tiempo en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales Superiores, mantienen en sus despachos los proyectos para lectura, firma y para elaboración de fallos (sin entrar en la confidencialidad de la información).

“Todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a quienes les hice la petición, hace más de un mes, para que hicieran una convocatoria para mejorar la justicia, violando la Constitución en su artículo 41, no han contestado”, indicó Cedeño.

El artículo 41 de la Constitución señala que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosos a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta solución.

Este artículo señala además que el servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja, deberá resolver dentro del término de 30 días.

La ley señalará las sancines que correspondan a la violación de esta norma.

Para Cedeño, aunque no hay legislación que obligue a la Corte a realizar esta convocatoria, “es indignante que no hayan respondido”. “Al quedarse callados están avalando todo el estado de cosas que vive actualmente el sistema de justicia. Que digan que no es viable, si así lo consideran, pero que lo digan”, precisó.

El jurista anunció que hoy presentará una queja ante el presidente de la Corte, al asegurar que los magistrados violaron el artículo 41 de la Constitución. Y añadió: “El mejoramiento de la justicia debe nacer de los propios magistrados. Ellos tienen iniciativa legislativa para fortalecer la justicia”.