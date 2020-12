'Chello' Gálvez pide poner en cuarentena en hoteles hospitales a jóvenes con covid-19 retenidos en 'párquines'

El diputado Sergio “Chello” Gálvez propuso a las autoridades sanitarias y policiales del país arrestar y poner en cuarentena de 15 a 30 días, en hoteles hospitales, a los jóvenes con covid-19 que sean retenidos en los llamados “párquines” o fiestas de barrio.

Gálvez, que es diputado del circuito 8-7 que incluye los corregimientos de Ancón, Bella Vista, Betania, Calidonia, Curundú, El Chorrillo, Pueblo Nuevo, San Felipe y Santa Ana; manifestó que en Panamá y en todo el mundo no es un secreto que quienes están contagiando a los adultos mayores son los jóvenes que “irresponsablemente insisten en hacer párquines todos los días”.

“No solamente hacen párquines los fines de semana, esto es de lunes a lunes, es every day... every day. Las 24 horas al día estos muchachos están haciendo párquines de manera irresponsable y desconsiderada, sobre todo con sus padres, con sus abuelos y con todos los adultos mayores que tienen en sus casas. Cada vez que salen a un parquin, están llevándose un cadáver a la tumba”, afirmó Gálvez en tono molesto.

Como una medida de control, Gálvez propuso que las unidades de la Policía Nacional cuando hacen allanamientos en esos párquines, vayan acompañados con personal del Ministerio de Salud para que en esos mismos operativos se les haga el hisopado a todos esos jóvenes y todos los que salgan positivos por covid-19 sean arrestados y puestos en los hoteles hospitales inmediatamente en cuarentena, por espacio de entre 15 y 30 días, hasta que el virus desaparezca.

“Esos jóvenes no van a soportar un día en un hotel hospital; un hotel hospital no es un Decameron, no es un hotel de playa que se va a hacer turismo, los hoteles hospitales prácticamente son una cárcel”, aseguró Gálvez.

Sostuvo que actualmente lo primero que hacen las autoridades en estos operativos es llevar a estos jóvenes a un juez de paz, una medida que asegura es poco efectiva para controlar el virus. “No los deben llevar allí, solo les ponen 50 dólares de multa que ninguno paga y los mandan de cuarentena a sus casas a matar a los viejos”, indicó.

“Hagámosle justicia a esos viejitos, háganle el hisopado inmediatamente a esos jóvenes y arrestemos a todos esos jóvenes irresponsables que salen positivos del covid-19 y métanlos a todos en los hoteles hospitales para que vean que se acaba este relajo”, afirmó.

Precisó que eso de imponerle una multa, es una soberana sinvergüenzura. “Eso solamente sirve para recolectar dinero, que no sé si va al municipio o al Tesoro Nacional".

Consideró que le sale más caro al gobierno la manutención de cada enfermo de covid-19 que imponer 50 dólares de multa a esos jóvenes "que están contagiando y matando a los viejitos".

"Cada vez que salen esos muchachos a las calles, vienen con un cadáver en el hombro, son una funeraria andante esos muchachos”, puntualizó.