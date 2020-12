Presidente Cortizo afirma que cumpliría con normas del Minsa si resulta positivo por covid-19

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen aclaró que cumpliría de inmediato las disposiciones vigentes en el marco de la lucha nacional contra pandemia de covid-19, de salir positivo en las pruebas que cada semana, por razones preventivas, le realizan.

Cortizo Cohen salió a aclarar en horas de la tarde unas declaraciones suyas dadas en la mañana de este miércoles durante el acto de firma del contrato para la construcción del nuevo Hospital del Niño.

En su declaración matutina el mandatario manifestó que: “Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa, a mí no me hicieron para quedarme en casa, a mi me gusta salir, ver la gente... hablarle”.

De inmediato en las redes sociales surgieron algunos cuestionamientos hacia el mandatario por esta afirmación, contraria a las recomendaciones que el Ministerio de Salud ha dado a la población para tratar de contener la pandemia de covid-19.

Pero poco después, en una nota de prensa remitida por la Dirección de Comunicación del Estado, el gobernante recordó que hace un mes, por contacto directo, cumplió 14 días de cuarentena, y dijo que, de ser el caso, volvería a cumplirla como lo establecen las medidas del Ministerio de Salud”.

“Desde el momento de retomar mis giras de trabajo en todo el país, solamente las interrumpí cuando debí cumplir cuarentena durante dos semanas, luego de haber tenido un contacto directo”, subrayó.

Más adelante señaló: “Cada semana por razones preventivas me realizan la prueba Covid-19, y la del día de hoy salió negativa. Es obvio que, de salir positiva, de inmediato cumpliré las disposiciones vigentes en el marco de la lucha nacional contra pandemia”.

El mandatario reiteró su disposición a mantener el actual modelo de trabajo que lo lleva a tomar “contacto directo con las realidades profundas de Panamá, con la lógica responsabilidad de prevenir los riesgos inherentes”