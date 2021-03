"Eso no es cierto", respondió la exministra Molinar a la exprocuradora Gómez

"Eso no es cierto", así respondió Lucy Molinar, extitular del Ministerio de Educación (2009-2014) a la acusación de "presiones" que manifestó en días pasados en una entrevista, la exprocuradora, Ana Matilde Gómez Ruiloba.

Molinar, mediante un video de 1:37 minutos compartido en sus redes sociales da la versión de los hechos. En el mismo reconoció la visita a la residencia de Gómez Ruiloba. Archivo | La Estrella de Panamá

Según la exprocuradora, cuando estaba en el cargo, Molinar le visitó en su residencia en donde le "presionó" para dejar el cargo y hasta le ofreció uno diplomático. Estos hechos salen a la luz, luego de que Gómez Ruiloba, elevó ante los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la condena que le impuso en 2010, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá.

En el mismo reconoció la visita a la residencia de Gómez Ruiloba, la que se fue "como un gesto de empatía, solidaridad y aprecio", debido a que le ayudó a conformar el equipo de abogados, que le acompañó por cinco años en el ministerio.

En ese momento, relata Molinar "la escuche y sentí que había en el abordaje del tema una carga emocional muy fuerte. Y le dije ojalá encuentren una salida elegante que sin dejar de hacer lo correcto no haya la sensación de que hubo vencedores y vencidos. También le dije, ojalá que no conviertan un problema personal en un problema de Estado, porque el país no se lo merece".

Tras la visita afirmó Molonar, "al día siguiente, ella (Gómez) fue a los medios que yo fui de emisaria del Gobierno, cosa que no es cierto; pero si dijo que yo le recomendado en no convertir un problema personal en un problema de Estado. Tres semanas más tarde dijo que yo le ofrecí un cargo diplomático, yo jamás hablé con el canciller, y pueden preguntarle, para pedir cargo para nadie".

Se preguntó al decir "yo no sé si decirle que buscarán una salida elegante, puede interpretarse como una oferta de cargo diplomático, pero no era ese el espíritu. Ahora, dice que yo la presioné para que renunciara. En qué consistió la presión. Eso no es cierto (...) yo puedo sentir una gran empatía por lo que ella está pasando (...) pero ni aún encontrando justificación para esa frustración, no hay derecho a no decir la verdad, eso no es cierto.", dijo Molinar.

La CSJ declaró culpable a Gómez Ruiloba del delito de abuso de autoridad, tras interceptar ilegalmente al exfiscal Arquimedes Sáez; por lo que fue sentenciada a seis meses de prisión, pena que fue reemplazada por 40 días multa, el equivalente a $4 mil.