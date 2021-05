Sello independiente danés reedita música del panameño Alonso Wilson Debriano

Una edición limitada de 500 discos de vinyl de la producción 'The Fantastic Variety in the Music of Panama - The Winsor Style and Calypso Impressions' está disponible a la venta en una diversidad de sitios en internet. También se puede descargar en archivos digitales

Mokomizik Records, sello especializado en 'desenterrar y restaurar sonidos del pasado para escuchas de hoy', lanzó este mes de mayo la reedición de la producción The Fantastic Variety in the Music of Panama - The Winsor Style and Calypso Impressions, considerado por el sello como una “ultra excepcional obra de arte del latin jazz”. “Poco hay conocido sobre Alonso cuyo trabajo cayó en la oscuridad, no obstante, su visión única y bellas composiciones aun brillan en esta gema”, establece un comunicado.

Cubierta del larga duración lanzado originalmente en 1961

En el disco, originalmente producido en 1961 por el pianista y compositor Alonso Wilson Debriano, de cuyo trabajo muy poco se conoce en estas fechas, se destacan estilos musicales de las Indias Occidentales (Jamaica), Afro cubanas y del folclor panameño.

Alonso describía Panama como un país 'con un pie en cada lado', refiriéndose a su geografía única que conecta el norte y y el sur de América, tangible en la mezcla de culturas de habla inglesa y habla española, que tuvieron gran influencia en el músico.

La nota destaca el ritmo del mambo en temas como “Amigo”, así como la inusual combinación de tamborera y calipso utilizado en el tema My brother too. De acuerdo con la disquera, “Alonso teje una rico tapiz musical en sus arreglos”.

En el Panamá de la década de 1950, Wilson Debriano gozó de cierto éxito local; la orquesta de Armando Boza y Tito Contreras interpretaron sus canciones. Sus composiciones eran tan distintivas que el público empezó a referirse a ellas como su propio estilo “el estilo Windsor”, en referencia al Club Windsor, donde el músico solía tocar. A lo largo de su carrera musical, trabajó con un gran número de reconocidos músicos, algunos de ellos aparecen en la producción, incluyendo a Alfonso Joseph, bajista principal del pionero del jazz cubano Arsenio Rodríguez y el saxofonista y flautista Gene Jefferson.

El sello Mokomizik fue fundado por Elise Laker y Hvar Firouzeh, oriundos de Reino Unido, pero basados en Copenhague, Dinamarca.

Laker atendió un correo electrónico de La Estrella de Panamá, en el cual respondió nuestras interrogantes

¿Cómo Mokomizik Records decide qué álbumes reeditar?

Primero que todo, tenemso que realmente amar la música. Tiene que ser algo único y generalmente preferimos que las grabaciones tengan una calidad respetable, cualidad necesaria para apreciar el trabajo.

¿Tienen estas producciones que cumplir con algunos requisitos?

No hay ninguna especificación per se en lo que reeditamos, solo lo que mencioné arriba. Independientemente de ello, cuando hacemos una reedición aspiramos a restaurar el sonido y cualquier trabajo gráfico de la mejor manera y lo más cercano comos ea posible al original. Queremos preservar la música, lo que representa tratar de mantener la esencia del trabajo como el artista tenía la intención de que fuera escuchado en primer lugar.

¿Desde cuándo han estado trabajando en reeditar producciones antiguas?

Este es nuestro primer lanzamiento, empezamos el año pasado a trabajar con esta producción luego de obtener los permisos de Santi Debriano y su hermano Chevalo. Tenemos otras reediciones en proyecto y estamos justamente trabajando en la adquisición de los derechos de estos trabajos.

¿Por qué decidieron especializarse en este tipo de trabajo?

Mi socio y yo hemos estado coleccionando música por años. Muchos de los discos que hemos conseguido son muy poco usuales y difíciles de encontrar, especialmente en buenas condiciones. La única forma de escuchar algunos de ellos es logrando la grabación física, que puede ser casi imposible de encontrar. La producción de Alonso, por ejemplo, fue lanzada de forma privada, no a través de un sello. No sabemos de cuántas copias fue su producción, pero sabemos que no fueron muchas porque sabemos de solo un reducido grupo de personas que tienen uno original en sus colección. Pensamos que era importante preservar esa música que corría el peligro de perderse y olvidarse. Queríamos hacerlo con calidad , por ello también decidimos reeditalo en su formato original.

¿Qué les llamó la atención de la música de Alonso Wilson Debriano?

Pensamos que el sonido de Alonso y la forma como abordaba las composiciones era único y realmente disfrutamos escucharlo. Cuando escuchas el disco te transportas al tiempo en que fue grabado. Realmente sientes que estás en la misma habitación con Alonso y el resto de la banda. Definitivamente tiene algo mágico. Pensamos que sería una pena que esta bella música se perdiera y fuese olvidada, así que el proyecto era realmente darle a la música de Alonso una nueva vida para que una nueva generación la escuche. Creemos que la producción fue originalmente lanzada en 1961, que es exactamente hace 60 años. Después de todos estos años, la música de Alonso puede seguir viviendo y llegando a la gente de todas las esquinas del mundo.

¿Cuántas copias han editado?

Una edición limitada de 500 copias de vinyl de 180g y también está disponible via streaming digital y plataformas de descarga.

¿Tienen un interés especial en este tipo de música?

Como dije anteriormente, mi socio y yo hemos estado coleccionando música por muchos años. Amamos todo tipo de música pero sentimos un amor muy particular pro la música que viene del Caribe en los años '60 y '70.

¿Estarían interesados en reeditar trabajos de otros músicos panameños?

Definitivamente. Hay mucha música panameña sorprendente y consideraríamos relanzar más música panameña en el futuro si podemos asegurar, obviamente los derechos para hacerlo.