Alcalde Lee y diputado Salazar demuelen otro caserón abandonado en Colón

El alcalde del distrito de Colón, Alex Lee, y el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Jairo "Bolota" Salazar, continuaron con la demolición de caserones abandonados en la ciudad de Colón, provincia de igual nombre.

Se trató del caserón 10,175 ubicado en la calle 11 Meléndez y la Federico Boyd, un segundo inmueble considerado una "trampa de muerte".

El primer caserón demolido fue la Casa Maal que por muchos años funcionó como la cárcel de Colón y donde permaneció sus últimos días en 1885, el general Pedro Prestán, líder liberal que defendió la ciudad de Colón en las luchas separatistas de Panamá de Colombia.

La demolición de la Casa Maal, el desconocimiento de la historia panameña, así como la violación al Conjunto Monumental Histórico El Casco Antiguo de la Ciudad de Colón, Ley 47 de 2002 han llevado a organizaciones privadas, artistas a levantar su voz y rechazar las acciones que llevan adelante Lee junto con Salazar.

Las consideraciones de Lee como Salazar fueron recogidas en una nota de prensa donde ambos defienden su postura de derribar los caserones abandonados.

"Más que demoliciones, continuamos salvaguardando la vida de los colonenses, todas las semanas vamos a demoler una casa, el que quiera interponer una denuncia que lo haga, por encima de todo esta la vida y seguridad de los colonenses", destacó el alcalde colonense.

"Nosotros no estamos haciendo las cosas a lo loco, lo que queremos es transformar Colón, un verdadero Colón, mira como están los vecinos del área contentos con la demoliciones de este caserón que no está dentro del Patrimonio Histórico de la ciudad, "vamos a salvar aquellas que se puedan salvar, las que no van a ser demolidas", indicó el diputado quien asegura que "no se estaba cometiendo ningún delito".

Durante la demolición participó la representante del Barrio Sur, Marta Macías, quien recordó que hace tres años en el inmueble se produjo un incendio y desde entonces estaba desocupado y se había convertido en un peligro para las personas que circulaban alrededor.

Las autoridades colonenses informaron que la próxima semana tienen programado demoler un caserón, ubicado en Barrio Norte, según adelantó el representante, Javier Lynch.