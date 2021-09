Panamá registra 4 nuevas muertes por covid-19; permitirán aforo en bares y discotecas hasta un 100% para vacunados con dos dosis

Panamá registró en las últimas 24 horas, 4 defunciones por covid-19, para un total de 7,223 muertes acumuladas acumuladas a la fecha y una letalidad del 1.5 %.

Para este miércoles 29 de septiembre, en Panamá se contabilizan 456,314 pacientes recuperados, 262 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 466,851.

Se aplicaron 7,366 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 3.5 %.

Los casos activos suman 3,314. En aislamiento domiciliario se reportan 3,029 de los cuales 2,907 se encuentran en casa y 122 en hoteles. Los hospitalizados suman 285 y de ellos 231 se encuentran en sala y 54 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Panamá mantiene un RT de 0.89

Por otro lado, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), informó que Panamá tiene un RT de 0.89, mientras que el 90% de los fallecidos al igual que el 65% de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en los últimos días, no estaban vacunados contra la covid-19.

Basado en estos indicadores, el Minsa informó que a partir del próximo lunes 4 de octubre se eliminará el toque de queda en las siguientes regiones: en los distritos de La Chorrera y Arraiján en la provincia de Panamá Oeste; y en los distritos de Bugaba, David y Dolega, en la provincia de Chiriquí.

Se mantiene las medidas ya establecidas en los distritos de Chame y San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste; y en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad.

Aumento de aforos

De igual manera, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, explicó que siguiendo instrucciones del presidente la República, Laurentino Cortizo Cohen, se va a permitir ampliar el aforo de bares y discotecas condicionado a que los asistentes tengan su esquema completo de vacunación (dos dosis de vacunas).

En ese sentido, Sucre señaló que las empresas que quieran realizar actividades con el 100% de aforo, deben acudir a la región de salud que les corresponda y solicitar un sticker que diga “100% vacunados”, el cual deben colocar en la entrada principal del local comercial. Además, se les entrega un documento autorizando la actividad con el aforo al 100%.

El responsable del evento debe revisar que todas las personas que ingresan, tengan su código QR o su tarjeta de vacunación completa.

Agregó que el Minsa se reserva el derecho de hacer inspecciones a estas actividades, en el momento que lo considere necesario y todo el que incumpla las reglas queda sujeto a sanciones y suspensión del evento.

Las nuevas medidas se harán efectivas cuando se publiquen en Gaceta Oficial.

Informe de vacunación

El Minsa dio a conocer además que en Panamá se han aplicado 5,485,595 de vacunas contra la covid-19 (incluidas primeras y segundas dosis), según el informe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), remitido esta tarde al Minsa.

De este total, se han colocado 4,737,369 dosis de la vacuna Pfizer y 748,226 de AstraZeneca.

Este miércoles continuaron las jornadas de vacunación por barrido a la población desde los 12 años: en Los Andes Mall de la Región de Salud de San Miguelito se aplicaron 624 dosis; en el circuito 3-1 de Colón 3,622 dosis; en la provincia de Coclé 368; en Chiriquí 112; en Veraguas 296; en Los Santos 149; en la provincia de Herrera se aplicaron 217; y en Soho Mall y Altaplaza Mall en la Región Metropolitana de Salud se colocaron 255 dosis de vacunas.

La vacunación por barrido inició hoy y se extiende hasta el próximo fin de semana, para la población desde los 12 años en las provincias de Los Santos, Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Colón, Herrera y las regiones de salud de Panamá Metro, San Miguelito y Panamá Norte.