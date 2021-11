Vladimir Berrío-Lemm: 'En ese mundo de internet de lo menos que se habla es de patriotismo'

Historiador y miembro de la comisión que corrige el mal uso de los símbolos patrios. Cedida

Vladimir Berrío-Lemm lleva la responsabilidad de defender los símbolos de la nación panameña.

El historiador reconoce los retos cívicos que ha generado el hecho de que en dos años los estudiantes hayan perdido el contacto con las aulas, a cambio de las clases virtuales, provocado por la pandemia de la covid-19.

Quien lleva más de un quinquenio como director de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación (Conasina), hizo una pausa en sus labores para conversar con La Estrella de Panamá sobre la necesidad de promover un espíritu de patriotismo en la juventud estudiantil, en medio de esta era digital de la internet.

Aprovechó para hacer docencia sobre el buen uso de los símbolos de la nación (la bandera, el escudo de armas y el himno nacional) y los procesos sancionatorios cuando se da un mal uso de los símbolos patrios.

¿Cómo afectó al patriotismo de las generaciones estudiantiles alejarse de las aulas durante la pandemia?

En este tiempo, que hemos estado azotados por la pandemia, he visto manifestaciones positivas y negativas. Positivas porque el panameño quiere salir adelante. Y se ha hecho lo posible para entrar al mundo de la virtualidad a pesar de que no estábamos preparados. Al menos no todos.

También ha habido aspectos negativos. Las personas se han frustrado y se han quedado sin trabajo. Los estudiantes perdieron la tónica de las clases presenciales: dejaron de ver a sus compañeros y de hacer los ejercicios en el salón de clases, entre otros. He visto impactos negativos. Entre ellos, esa tendencia inevitable a irse por los celulares y computadoras, al mundo de internet, donde muchas veces las personas entraron para evadir lo que estaba ocurriendo y no porque se sentían bien haciéndolo. En ese sentido, en ese mundo de internet de lo que menos se habla es de patriotismo, de bandera y de escudo. No se habla del día de los símbolos ni de soberanía; esa parte es negativa.

Sin embargo, como panameño, que veo las cosas lo más positivo posible, esto no es algo que no se pueda corregir ahora que vamos a volver a entrar a la presencialidad. Le hago un llamado a la planta educativa de todos los centros educativos del país para que pongan su mejor esfuerzo.

Ahora, lo que se aprende bien en la casa y en la escuela, no se olvida nunca. Si en la casa se habla de Panamá, si se ha hecho decoración del mes de la patria, si se escucha música típica, si se come nuestra comida, si se está atento de lo que es el bicentenario, las cosas son mejores. En los lugares en donde no se habla de esto es en donde no es normal, es en donde se puede tener problemas de identidad.

¿Ha sido efectiva la legislación para proteger los símbolos patrios?

Ninguna ley es perfecta, como no es perfecto nada que haya sido hecho por los seres humanos. La ley de los símbolos no es perfecta, sin embargo, es lo mejor que se pudo. ¿Se necesita reformar algún día?, sí. Es cierto que el manual de los símbolos que se aprobó en 2017 requiere algunos ajustes.

Sin embargo, repito, no hay nada que no se pueda corregir en el camino. Para nosotros lo que más importa es la publicidad. En la medida en que los medios de comunicación social, que la inmensa mayoría son privados, puedan abrirnos las puertas para hacer docencia, tendríamos mejores resultados.

La idea de nosotros es enseñar a hacer las cosas correctamente, ser aliados del sistema educativo, abordar la gobernanza de la ciudadanía a través de nuestra comisión con el apoyo del Ministerio de Gobierno, reforzando la identidad nacional, apropiándose del patrimonio cultural, y todo eso puede hacerse en un marco ameno con conferencias, presentaciones, reportajes, cápsulas, y de muchas maneras.

“La idea de nosotros es enseñar a hacer las cosas correctamente, ser aliados del sistema educativo, abordar la gobernanza de la ciudadanía a través de nuestra comisión con el apoyo del Ministerio de Gobierno, reforzando la identidad nacional”

¿Quiénes son las instituciones encargadas de sancionar el mal uso de los símbolos patrios?

La Ley 34 de 1949 en un texto único que refleja las reformas de la Ley 2 de 2012 es bastante sabia. Por un lado crea la comisión, como voz de los símbolos, la adscribe dentro del Ministerio de Gobierno, que nos da el apoyo. Y tercero, dice en su articulado, en dos ocasiones, que todo ciudadano panameño está en la obligación de hacer buen uso de los símbolos y de hacer el llamado de atención a quienes no lo estén haciendo. Pone en las manos de la ciudadanía el buen uso de los símbolos. Y, cuatro, que es la parte más importante, indica claramente que aquella persona, que puede ser una institución del Estado (ministerio o corregiduría, etc), que vea que se está haciendo un uso irrespetuoso, malo, indebido e inoportuno, con los símbolos de la nación, puede hacer la denuncia. Y hoy puede hacerse con un celular, tomando una foto, llamando o enviando un Whatsapp o un correo electrónico a la alcaldía del lugar en donde ocurrieron los acontecimientos. Es la autoridad competente para recibir las denuncias. Ellos abrirán un proceso y si es evidente procederán a colocar la multa que corresponda.

¿Hay instituciones que no sancionan, pero que participan en el proceso?

Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Aduanas, que tienen los deberes de revisar la mercancía que entra al país. Cuando detectan que está entrando mercancía donde está representada la bandera o el escudo, automáticamente detienen el paso y nos mandan por correo electrónico una foto y nos informan de qué se trata y nos piden la opinión para dejarla entrar o no al país.

Los inspectores de la alcaldía, los cuerpos de Policía también pueden detectar que haya algo raro en el uso de los símbolos.

La comisión no fue impuesta como autoridad sancionatoria. Nosotros recibimos las consultas y hacemos la docencia y lo posible para que la sociedad y el Estado panameño nos permitan hacer la mayor cantidad de usos de los símbolos, pero de manera correcta.

¿Cuáles serían las multas aplicables a las personas que cometan violaciones por mal uso de los símbolos patrios?

No me agrada hablar de eso porque nos ha costado varios años para que la ciudadanía aparte de su mente que no somos sancionadores. Podemos referirnos a que la ley establece sanciones de $50 a $5,000. Y que va a depender de la gravedad de lo que ocurra y del criterio que use la alcaldía, que se va guiar por un procedimiento legal establecido en el año 2000.

¿Cuáles han sido las violaciones más comunes que se han cometido por el mal uso de los símbolos?

Hay de varios tipos. Yo las dividiría en pasables y no, en inocentes o no. Por ejemplo, la posición de la bandera de Panamá es horizontal... En ocasiones no se coloca correctamente y eso amerita un llamado de atención.

Uno de los errores que se cometen es que el escudo de Panamá, por ley, y porque lo dispuso su autor Nicanor Villalaz, cuando se reproduce a colores va sobre fondo verde, en señal de nuestra riqueza vegetal.

El de Panamá, es el único escudo del mundo que está en clave ecológica, por lo tanto debemos sentirnos muy honrados y orgullosos de que cuando se reproduzca en vallas, fotografías, anuncios, fotos y cuñas, que siempre tenga el fondo verde. Cosa curiosa, el fondo no necesariamente tiene que ser un rectángulo puede ser un círculo, un óvalo, un cuadrado y hasta un rombo. El asunto es que el escudo tiene que ir correctamente adentro y el verde puede tener la forma que se requiere. Siempre recordar que debe ser el escudo oficial, aprobado en la reforma que se hizo de la ley en el año 2012. Y no se debe arriesgar a tomar cualquier escudo de internet.

Para eso estamos nosotros, para hacer esa docencia y ofrecer asesoría, antes de que se cometa una equivocación. Una manera fácil y sencilla. incluso amena y gratis para que la persona haga buen uso de los símbolos es visitando la página de internet www.mingob.gob.pa/simbolosdelanacion. Allí van a entrar en el portal de los símbolos de la nación y encontrarán un mundo de información oportuna. Todo se puede descargar.

En ese sentido, ¿son correctos los usos de los listones y cintas tricolores?

Otra de las cosas que veo que causan problemas son los listones tricolores. Esos no son símbolos, no son la bandera. Tampoco lo son los pollerines. La cinta de cuadro de honor tampoco es un símbolo. También hay unos botones que se usan. Lo que sí deben tener es el color de la bandera (el azul marino, el rojo intenso y el blanco puro), pero no son símbolos y por eso no están regulados en el manual de los símbolos.

Los listones tricolores se recomienda que se coloquen, desde el punto de vista del observador, a su mano izquierda (azul, blanco y rojo). Los pollerines, sin excepción, el azul en el medio, el blanco y después el rojo alrededor. La cinta tricolor debe ir con el azul arriba, el blanco en el medio y el rojo abajo. Pero, insisto, es una recomendación para tener orden, no es una obligación. No son símbolos y no están regulados por la ley. En el caso de las cintas de cuadro de honor no existe ninguna disposición legal que establezca que tiene que tener el tricolor nacional. Pero, tampoco hay nada que lo impida. Si quiere ponerse su cinta de cuadro de honor, no hay problema. En ese tricolor, el color azul debe ir hacia el corazón, es decir, hacia la mano izquierda de la persona que la lleva.

Hay, además, la tendencia de ponerle cosas encima a la bandera: flecos al escudo, fotos de niña y niño, cruces y hojas de marihuana. Ni en la bandera ni en el escudo se pone nada.

Panamá es un país unitario. Nosotros no tenemos ejército ni senado ni nada de eso. Nosotros tenemos una sola bandera para todos los usos. Y esa bandera por ley no lleva flecos ni escudo en el medio ni dice Panamá ni se le pone nada, absolutamente nada encima.

La bandera panameña se conoce en todas partes del mundo porque es un diseño muy particular. En ese sentido no tenemos que ponerle nada para que parezca más panameña. Cuando van en un desfile ponen un lacito para agarrarla de un lado y otro, eso no se tiene que hacer. Nuestra ley de símbolos es lo más simplificada posible para evitar confusiones, complicaciones y gastos innecesarios.