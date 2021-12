Activan operativo de inversión de carriles hacia el interior

Este viernes, 24 de diciembre, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional activó el operativo de inversión de carriles hacia el interior del país por Navidad.

El operativo inició a las 12:00 m. y estará habilitado hasta las 7:00 p.m. del mismo viernes desde la Avenida de Los Mártires, provincia de Panamá hasta Arraiján Cabecera, en la provincia de Panamá Oeste.

También notificaron que invertirán un carril desde La Espiga, en La Chorrera hasta Capira, provincia de Panamá Oeste en un horario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Exhortan a la población en estas fiestas no manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas y de hacerlo designar a un conductor, usar el cinturón de seguridad, no exceder los límites de velocidad, no distraerse con aparatos electrónicos y respetar las señales de tránsito. Además, invitan a los peatones a usar los pasos elevados y caminar por las zonas designadas para estos.

#Recuerda | Hoy inicia al operativo de inversión de carriles hacia el interior de país desde La Espiga en La Chorrera hasta Capira. #ManejaConCuidado pic.twitter.com/zPz0pR1rUh — Policía Nacional (@ProtegeryServir) December 24, 2021