Lideres y dirigentes de la Comarca Emberá Wounaan informaron que el Consejo de Nokorã Chi Pörnan, en la comunidad de Capetí, Distrito de Cémaco, en reunión ordinaria, con el voto mayoritario del consejo de Nokorã Chi Pörnaan, decidió destituir al Cacique General Idelfonso Ají y al Presidente del Congreso General Edilberto Dogiramá.

“Queremos dejar claro ante las autoridades e instituciones de gobierno, organismos nacionales e internacionales, asociaciones cívicas y de solidaridad con los pueblos indígenas, que los señores Idelfonso Ají y Edilberto Dogiramá, ya no son autoridades de la Comarca Emberá Wounaan y no vamos a permitir que sigan usurpando funciones que no le competen”, precisó Albundio Córdoba, Presidente del Consejo de Nokó Chi Pörnan.

La decisión obedece a una serie de supuestas irregularidades denunciadas, la no convocatoria del Congreso General en los siete años de administración de las autoridades destituidas, la no rendición de cuenta sobre su gestión, que su periodo de gobierno ya concluyó hace dos años y que el pueblo se cansó de pedir respuesta.

Explicó Córdoba que la Comarca Emberá Wounaan tendrá elecciones de sus nuevas autoridades tradicionales el próximo 22 de enero de 2022, para lo cual, indicó que ya se están haciendo los preparativos y las convocatorias para que el pueblo en forma masiva, asista a la comunidad de Lajas Blanca y escojan por derecho propio a las autoridades que consideren idóneas para que trabajen por su comarca.

Mediante la resolución No. 1 del 30 de noviembre de 2021, el Consejo de Nokorã Chi Pörnaan dejó constancia de la destitución de ambas autoridades, y el llamado oficial a elecciones el próximo 22 de enero, tal como se aprobó en el consejo ordinario, esperando que las nuevas autoridades gocen del consenso y liderazgo de su pueblo y retorne la gobernabilidad a la Comarca Emberá Wounaan.