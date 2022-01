Opiniones divididas entre los sectores profamilia con el proyecto 567 sobre protección de la niñez

El proyecto de ley 567, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, tiene opiniones divididas dentro de los sectores provida y pro familia en Panamá.

El debate se da principalmente en el artículo 9 del proyecto, que plantea la "opinión del niño, niña y adolescente en función de su edad y madurez", como un criterio determinar la patria potestad.

Por un lado, está la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, quienes consideran que limitar este elemento puede ser positivo, ya que le permite a una joven en caso de resultar embarazada, decidir si quiere tener a su bebé, sin verse coaccionada por la autoridad de los padres. "Si la niña no quiere abortar, pero los padres la quieren obligar, la patria potestad es la que se los permite", declaró María Olimpia de Obaldía, presidente de la institución.

“La patria potestad no debe ser ni absoluta ni ilimitada, y no debe existir sólo porque a mi me convenga, y no debe actuarse en función de lo que yo quiero, las leyes son para garantizar los derechos de todos…”, justificó de Obaldía en una entrevista.

Pero hay otros sectores dentro del movimiento que piensan que coartar este elemento tiene algunas implicaciones negativas. Este es el caso de la periodista y activista profamilia Jean Marcel Chéry, quien cree que esto puede servir para incentivar una "ola de rebeldía de los hijos contra los padres e introducir políticas con ideología de género.