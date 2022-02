Minsa ignoró casos de esterilización forzosa a indígenas, Chandler

La diputada suplemente Walkiria Chandler, durante la entrevista con 'La Decana'. Archivo | La Estrella de Panamá

La denuncia de las supuestas esterilizaciones sin consentimiento en Bocas del Toro ha generado acciones.

La Defensoría del Pueblo creará una comisión para investigar y el Ministerio de Salud inició una investigación de lo que se expuso en la Asamblea Nacional.

La diputada suplente, Walkiria Chandler, por quien se conocieron las supuestas esterilizaciones en las áreas indígenas apartadas del país, aseguró a La Estrella de Panamá que desde el 26 de octubre de 2021 la comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional giró notas al entonces ministro de Salud, Luis Francisco Sucre para presentarle un informe que elaboraron con testimonio de mujeres indígenas de Bocas del Toro que supuestamente esterilizaron sin su consentimiento.

Chanlder manifestó que se citó en dos ocasiones al ministro Sucre a comparecer, y no asistió, “desde octubre se estaba requiriendo y hemos tenido ya varias citaciones y el ministro Sucre no asistía, incluso la diputada Zulay Rodríguez, quien preside la comisión, ha tenido la voluntad de citar Sucre para que compareciera y hablara sobre este tema, pero ha sido infructuoso”.

Las supuestas esterilizaciones se conocieron el martes en la comisión de la Mujer, cuando la diputada suplente intentó interrogar a la hoy ministra encargada de Salud, Ivette Berrío.

“Cuando la comisión inició, la vicepresidenta de la comisión, la diputada Kayra Harding, pidió un receso y se decidió que se tomaría la declaración a la viceministra. Estas son situaciones intransferibles al ministro Sucre, con quien entiendo habían conversado los diputados oficialistas que no solo se trataría el tema de leishmaniasis. También el tema las esterilizaciones y le correspondía a él atender. Como la viceministra estaba en la Asamblea era el lugar oportuno”, señaló Chandler.

Estas denuncias surgen cuando una subcomisión de la Mujer, encabezada por la diputada Walkiria, fue a la comunidad de Charco La Pava, Bocas del Toro, a atender las denuncias por un brote de leishmaniasis en esta comunidad que estaba afectando principalmente a los menores de edad.

“Estas mujeres aprovechan ese momento para exteriorizar que las mujeres que daban a luz intrahospitalariamente, ellos hablan de un hospital que se llama El Silencio, cuando ellas regresaban a la comunidad perdían la capacidad reproductiva a diferencia de las que se quedaban allí y tiene sus tradición de sus pueblos, es ahí donde empiezan a notar que hay una esterilización sin consentimiento porque a ellas nadie les comunica nada, ni a sus parejas ni a sus familiares”, dijo la diputada.

Indicó que denunciaron que estas prácticas se realizaban en este hospital público, “no podemos dudar de lo que nos han dicho las mujeres de la comarca, necesitamos las dos versiones y necesitamos que la autoridad, el Ministerio de Salud responda porque esto se denuncia en hospitales públicos, en médicos que son funcionarios del Estado, si no es el Ministerio de Salud, ¿quién nos puede dar respuesta?”, cuestionó Chandler.

Aseguró que estas mujeres han presentado una denuncia formal ya que esto es territorio comarcal y no tiene ese acceso al Ministerio Público ni confianza a un sistema de salud.

Chandler dijo que este es un tema sin duda enciende las alertas, ya que a esas comunidades se acercaron para atender los casos de leishmaniasis y se identificó este caso de esterilización de mujeres indígenas sin su consentimiento.

Pero a pesar de que esta subcomisión de la Mujer de la Asamblea Nacional solo cuenta como elemento probatorio de estas denuncias, testimonios, la diputada Chandler dijo que así sea una sola mujer el hecho de ser esterilizada sin su consentimiento es algo peligroso, “pudiera rayar a la vulneración de los derechos humanos un crimen de lesa humanidad, entonces hay que tener mucho cuidado porque a mi si me parece que es un tema importante”.

Por otra parte, Chandler también dijo que en ese momento surge el nombre del director regional del Ministerio de Salud en Bocas del Toro, el Doctor Vitelio Carrera, pero no dijo absolutamente nada, incluso detalló que cuando estaban ahí en Charco La Pava habían médicos y todos guardando silencio alegando que no estaban facultados para hablar porque tenía que ser el Ministerio de Salud, quien debía autorizar a un vocero.

“Porque desde el 26 de octubre de 2021 no se giró una información ya que desde esa fecha se ha enviado nota al ministro de Salud, han sido dos notas de citación, para que hoy salga una viceministra en la televisión tratando de desviar el tema que lo remite a vacunación del niño que no es el tema, me parece que hay que esclarecer que esta pasando, si paso y porque paso de que estas mujeres perdieron su capacidad reproductiva tras su intervención en el hospital El Silencio”, cuestionó la diputada Chandler luego de que la ministra de Salud encargada, Ivette Berrio, asegurara que no existe ninguna denuncia sobre esterilizaciones involuntarias a mujeres en la comarca Ngäbe Bugle.

Adelantó que la diputada y presidente de la comisión de la Mujer, Zulay Rodríguez conformó una subcomisión para ahondar sobre estas denuncias de supuestas mujeres esterilizadas sin su consentimiento, para trasladarse al lugar y recabar más elementos.

Por otra parte, la vicepresidenta de la comisión de la Mujer, presentó ante el Ministerio Público una denuncia por una noticia criminis para que se investigue los supuestos casos de mujeres esterilizadas sin su consentimiento y que se castigue al que resulte responsable.

Harding aseguró que hace pocos días tiene conocimiento de estos hechos.

En tanto, el Defensor del Pueblo Leblanc dijo que el lunes estará en Bocas del Toro junto a un equipo interdisciplinario para conocer si es cierto lo que dijeron las indígenas de las comunidades de Nance Risco, Changuinola Arriba, Charco La Pava y Valle del Rey, aunque desde ya la oficina regional empezó a realizar las entrevistas; agregó que sería un retroceso enorme si se llega a descubrir que esto es cierto.

El Ministerio de Salud informó, en un comunicado, que inició una investigación relacionada a supuestos procedimientos quirúrgicos de salpingectomía en instalaciones, sin el debido consentimiento de los pacientes, al tiempo que se solicitó a las regiones de Salud de la Comarca Ngábe Buglé y de Bocas del Toro.

“Todas las instalaciones médicas que efectúan procedimientos quirúrgicos, tanto públicos como privados deben cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley 68 de 20 de noviembre de 2003 que regula los derechos y obligaciones de los pacientes”, indicó el comunicado.

El director regional de Salud de Bocas del Toro, Dr. Vitelio Carrera aseguró que no existe ninguna denuncia formal ante alguna autoridad ante lo denunciado sobre las supuestas esterilización forzosa a mujeres indígenas.

Según el Minsa, en la Región de Salud Comarcal Ngäbe-Buglé en los últimos años no se practica ningún programa de esterilización a la población femenina y en Bocas del Toro se efectúan salpingectomía de manera selectiva los viernes, en la tarde y sábados. mientras que en el Hospital del oriente chiricano en San Félix no se practican salpingectomía.

Por su parte en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago, actualmente están suspendidas.