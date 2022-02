La Defensoría del Pueblo se trasladó a Bocas del Toro para ampliar las investigaciones de las supuestas esterilizaciones forzadas contra mujeres de esa provincia.

Durante esa visita, la Defensoría del Pueblo sostendrá una reunión con líderes de la comunidad en Nance Risco y con las supuestas víctimas, donde asistirá un equipo interdisciplinario: un médico, psicólogos y funcionarios de la Defensoría para tratar el tema de Derechos Humanos.

“Entrevistaremos a las personas para conocer lo ocurrido y la verdad material para tratar el tema de derechos humanos y si cabe la posibilidad entrar en la posible denuncia penal, ya que desde la sede regional ”, mencionó el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

Leblanc indicó que no cuentan con un número definido de supuestas mujeres víctimas de este proceso, pero hizo un llamado a la tranquilidad, a la paz y a no divulgar si hay o no un número plural o singular de personas, porque con una víctima es importante.

Además, señaló que “la institución queda en el medio de esta situación, dado que hay organismos internacionales que están a la espera de los resultados de la comisión designada por la Defensoría del Pueblo para la investigación sobre este tema”.

La Defensoría comunicó que para mañana sostendrán un encuentro con la ministra de Salud, encargada, Ivette Berrío, para de una forma recapitular toda la información de esta investigación.

Las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas fue denunciado al Ministerio Público por la presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez y la Juventud, Kayra Harding, luego que una subcomisión que se traslado a Bocas del Toro en 2021 para investigar los casos de leishmaniasis recibiera denuncias por parte de varias mujeres, que afirmaron que fueron esterilizadas sin su consentimiento.