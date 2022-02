Docentes inician semana de organización escolar

El Meduca inicia el traslado de los docentes por diversas vías. Cedida | Meduca

Este lunes, las direcciones regionales del Ministerio de Educación (Meduca) del país iniciaron junto con los docentes el Periodo de organización del proceso educativo, para el año lectivo 2022, de cara al inicio del año escolar el próximo 7 de marzo.

Para llevar acabo la organización, el sábado la entidad inició con el traslado terrestre, marítimo y aéreo de más de 1,109 docentes a áreas de difícil acceso. Este año con la particularidad de que no cuenta con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), por lo que el Meduca solicitó del presupuesto una partida de $100 mil para los tiquetes aéreos.

Anaika De La Espada, subdirectora general técnica adminitrativa de Meduca, detalló la cantidad de docentes que irá a cada área de difícil acceso, como: la Comarca Ngöbe-Buglé, con 136 docentes, Guna Yala, con 236; Darién, Jaque y Piña, con 37 docentes; así como más de 700 por carretera.

“A diferencia de años anteriores, el Senan no cuenta con horas vuelo para el traslado de los docentes, así que del presupuesto hemos solicitado una partida de $100 mil para la compra de los tiquetes aéreos; no obstante, la cifra puede variar, ya que unos optan irse en una fecha ajena a la establecida por la institución y otros viajan con sus familias”, explicó.

Infraestructura

Hasta el viernes, las autoridades educativas reportaron que el 73% de las 3,102 escuelas del sistema público están aptas para recibir a los más de 900 mil estudiantes, tras dos años de educación a distancia y semipresencial a causa de la pandemia por covid-19.

Sin embargo, gremios magisteriales están preocupados la mora en infraestructura, ya que hay centros escolares que han sido entregados, carecen de agua, fluido de energía eléctrica y sillas.

Para Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses no están claros los lineamientos entre Meduca y el Ministerio de Salud, ya que el primero aprobó aforo al 100% y el otro pide evitar las aglomeraciones.

Aclaró que a la fecha todavía no existe una normativa donde se le obliguen a los docentes a contar con el esquema de vacunación completo ni hisopado.

“La mayoría de los docentes que se rehusan a contar con el esquema completo es porque con la vacuna no les fue bien y se sintieron mal, y sería una extralimitación de funciones de estos de recibir una querella administrativa de la dirección”, aseguró.

Por su parte, Diógenes Sánchez, secretario de la Asociación Nacional de Profesores (Asoprof), es de la opinión de que aunque se maniobrará con la entrada escalonada entre el 7 y el 14 de marzo son muchas personas entre estudiantes, cuerpo de docentes y administrativos.

Al igual que Sánchez de AEVE, el representante de Asoprof hay una mora en la entrega de infraestructuras de más de dos años, al tiempo que pareciera dársele un beneficio a algunos PH como el Crystal Plaza, ya que el espacio alquilado por varios años por la escuela Ernesto T. Lefevre, ahora será arrendado por la escuela República Gran Bretaña.

En tanto, Lezeth Moreno, presidenta del Club de Padres de Familia de primaria y premedia de la Escuela Santiago De La Guardia, dijo que el retorno a clases presenciales será escalonada de lunes a miércoles, durante las dos primeras semanas de clases, y para evitar aglomeraciones no habrá acto cívico en patio sino que el estudiante debe dirigirse directamente a su salón.

En el caso de los estudiantes del turno matutino unos grados entrarán a las 7:00 a.m. y otros a las 7:30 a.m., mientras que jueves y viernes todos a las 7:00 a.m.

En el caso del turno vespertino la hora de entrada de unos grupos será 12:30 m. y de otros a las 12:40 m. también todos deben dirigirse al salón. Limpiarán en horas especiales y nebulizarán todas los viernes.

Moreno indicó que extraoficialmente, el Ifarhu adelantará el pago de las becas, para el 3 y 4 de marzo, para la compra de uniformes. Además, exhortaron a los padres de familia de ese centro escolar a que enviarán meriendas para sus acudidos, ya que los recreos serán en los salones y los kioskos no funcionaran.

El primer trimestre termina el viernes 10 de junio. El segundo trimestre empezará el lunes 20 de junio y terminará el viernes 9 de septiembre. Y el tercer trimestre será del 19 de septiembre al viernes 16 de diciembre.

Las semanas de receso escolar serán del lunes 13 al 17 de junio, para el primer trimestre. Y del 12 de junio al 16 de septiembre, para el segundo trimestre.