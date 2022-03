CRM destaca los avances de Panamá en la gestión de la migración irregular en Darién

Panamá promueve la corresponsabilidad de los países de origen, tránsito y destino de la migración irregular. Daniel González

La Conferencia Regional sobre Migración (CRM) reconoció el liderazgo de Panamá en el manejo de flujo migratorio irregular, luego que este jueves realizara una gira de trabajo en la provincia de Darién para conocer la situación de los migrantes irregulares en la región.

Las declaraciones se dieron este viernes durante la reunión de alto nivel entre los países miembros de la CRM, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y como parte del cierre de su visita a Panamá. Allí dieron pormenores de su gira y destacaron los avances del país en la gestión de la migración irregular y de fronteras, así como el contexto de emergencia y crisis producto de la pandemia.

Luis Alonso Serrano, secretario ejecutivo de la CRM, dijo que tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano todo el trabajo y los esfuerzos que ha hecho Panamá, precisamente como uno de los principales puertos de entrada, en cuanto al movimiento de los migrantes irregulares.

Cindy Mariella Portal, viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, catalogó de “loable la apertura que ha realizado Panamá en su labor interinstitucional junto al apoyo de organismos internacionales de brindar ayuda y dar ese acompañamiento a los migrantes que pasan por el tapón de Darién”.

“La gira que emprendimos a Darién ha sido de reflexión para que todos nosotros podamos poner atención y sobre todo visibilizar el trabajo como una responsabilidad compartida que tenemos para frenar este fenómeno de la migración irregular. Queremos trabajar de la mano con las autoridades y las comunidades nacionales para que las personas puedan migrar por opción y no por obligación”, manifestó Portal.

La vicecanciller panameña, Marta Elida Gordón, quien estuvo en Darién, comentó que este proceso fue oportuno para desarrollar un diálogo entre las naciones parte de la CRM con el acompañamiento de organismos internacionales y la sociedad civil, que permita “visibilizar la voluntad de la región y el consenso entre los países con miras a una migración segura, ordenada y regular”.

La Cancillería panameña informó que solo en 2021 más de 133.000 personas cruzaron por Darién, lo cual se iguala al total de migrantes registrados en los últimos 10 años.

Declaración de Darién

Las conclusiones de la reunión de ayer se verán plasmadas en el documento denominado la “Declaración de Darién”, que por el momento no tiene fecha de publicación.

El secretario ejecutivo de la CRM sostuvo que la publicación de la “Declaración de Darién” estará lista una vez hayan afinado los temas de redacción, en materia de forma y fondo, así como de homologarlo en inglés porque entre los países miembros están Canadá y Estados Unidos.

El documento, según Serrano, recoge una serie de compromisos que ya comparten los países miembros en temas como: intercambio de información, continuar los esfuerzos para evitar la trata y el tráfico de migrantes, buscar la protección integral de las personas, investigaciones y operaciones conjuntas.

“Esta Declaración de Darién, que es asumida por los países miembros, es el músculo político para que a nivel operativo sigamos trabajando en una hoja de ruta que estará liderando El Salvador, al ser la presidencia de la CRM, para todos los grupos de trabajo”, subrayó el secretario ejecutivo de la CRM.

La vicecanciller panameña señaló que uno de los temas que predominó en la mesa fue el relacionado con las estrategias que se pueden tomar para desmotivar la migración irregular a largo plazo en la región a partir de los mecanismos que se pueden tomar desde la CRM.

Resaltó que no se puede perder de vista que la forma como impacta la migración a Panamá no es la misma que podría ser en los otros países, por lo que la gira les dio la oportunidad de ver cómo en circunstancias extremas –como la pandemia–, Panamá pudo abordar la situación pese a no estar preparado.

“De aquí lo que nos llevamos es la tarea de ir buscando en cada uno de nuestros países, precisamente considerando nuestras propias realidades, cómo crear una solución a la problemática de la migración”, puntualizó Gordón.

Según cifras oficiales, hasta este jueves 24 de marzo, en Darién se reportó el flujo migratorio de 12.874, y para hoy la cifra va por arriba de los 13.000.