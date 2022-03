Zulay Rodríguez: “Cuento con el respaldo de los diputados porque ellos también quieren el derecho a réplica”

El proyecto de ley que busca modificar la Ley 22 del 29 de junio de 2005 con relación al derecho a réplica en los medios de comunicación, ha generado una gran controversia con los gremios periodísticos del país ya que aseguran que atenta contra el ejercicio del periodismo.

Sin embargo, para la proponente de esta iniciativa, la diputada Zulay Rodríguez, aclaró que no pretende modificar esta Ley por motivos personales. Asegura que es necesario modificarlo, ya que algunos medios de comunicación no dan el derecho a réplica, no solo a ella sino a varios miembros de gremios, asociaciones y sindicatos, y se quedan con una sola versión de los hechos.

La iniciativa legislativa busca multar de $5,000 y hasta $10,000 a los medios de comunicación que se nieguen a cumplir con la ley de derecho a réplica, según la gravedad de la falta y tomando en consideración la reincidencia del medio en este tipo de conducta.

Incluso las sanciones pueden ser aumentadas hasta $15,000 en el supuesto de que la noticia incluya la supuesta comisión de un hecho punible.

La modificación establece que toda persona afectada de informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de cualquier medio de comunicación, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su réplica, rectificación o respuesta.

La publicación o difusión de la réplica deberá efectuarse dentro de las 24 horas siguientes a su recibo, por el medio de comunicación que haya hecho la difusión. Se otorga un término de 24 horas adicionales cuando el medio compruebe que le fue imposible cumplir con el término inicial por causas ajenas a su voluntad. La ley actual otorga un término de 48 horas y el término adicional de 24 horas.

Actualmente el anteproyecto de ley se mantiene en período de consultas, para posteriormente dar inicio con el primer debate y llevarlo al Pleno de la Asamblea Nacional.

¿Qué la motivó a usted a presentar esta propuesta?

Las personas piensan que es personal porque los medios no me dan el derecho a réplica, porque tergiversan las noticias, incluso cuando yo envío los escritos señalando que eso es falso, que es una calumnia e injuria, reclamando un derecho a réplica porque se tiene que escuchar a ambas partes, no lo hacen. Pero gracias a Dios yo me he ayudado mucho con mis redes sociales, que se han convertido en mi propio canal de televisión, donde yo puedo explicarle al público la falsedad de muchas noticias que salen de estos canales tradicionales.

Realmente esta propuesta surge por la gran cantidad de quejas de los gremios, asociaciones, sindicatos, personas que en algún momento han sido perseguidas por el Ministerio Público que quieren llevar ante los medios la verdad donde establecen que estos medios tradicionales y canales de televisión o plataformas adscritas muy vinculadas a estos medios no le dan el derecho a réplica; es decir, no le dan el verdadero acceso a una verdadera información a la población en general.

¿Usted considera que los medios de comunicación no cumplen con este derecho a réplica?

Claro que no y el claro ejemplo es que hace un mes me pasó una situación en donde un muchacho de un medio digital llamó a todos los medios de comunicación, porque trajeron a dos personas de México y me acusaron de asesinato. Si yo no hubiera tenido la cercanía con los diputados de México, yo no hubiera podido investigar ni hubiera sabido cómo investigar, y estos señores dijeron que yo asesiné al esposo y la verdad quedé espantada.

Soy una persona con muchos defectos, a algunos no le gustará mi voz, mi personalidad, pero yo no miento, entonces llamo a los diputados de Morena, investigué, y resulta ser que este señor del cual me acusaban de haber asesinado, murió de covid-19 y pude, con pruebas, a través un video, aclarar que era mentira.

Cuando yo le mando las cartas y escritos a los medios de comunicación, unos no me respondieron y otros no me dieron el derecho a réplica. Incluso hay un canal de televisión que sacó unos audios que estaban manipulados, tergiversados, manipulados sobre una supuesta discusión entre el señor y yo, y este canal de televisión lo saca al aire y les dije que eso era un delito y cuando vieron los documentos, bajaron los audios que ya habían publicado, envié la solicitud de derecho réplica y no me lo sacaron en el prime time.

Pero esto no solo me pasa a mí. En la primera reunión para analizar el proyecto, acudieron representantes de gremios y asociaciones y señalaron que el derecho a réplica no se aplica en este país.

Fue el Suntrcas, Conusi, Sindicatos de trabajadores del Canal de Panamá, Sindicato de los Trabajadores de las Cervecerías, de Copa, dirigencias del sector transporte, entre otros. Fueron a decir que no se les da el derecho a réplica.

¿No contempla incluir el derecho a réplica que tiene todo ciudadano cuando se sienta agraviado, calumniado o atacado por un diputado desde su curul?

Claro que sí, pero yo sé cuáles son estos ciudadanos, los de las casas farmacéuticas, los que distribuyen medicamentos, los de Minera Panamá que gastan millones de dólares en publicidad, los de Movin que estuvieron muy bien con Juan Carlos Varela. Si ustedes quieren pueden pedir su derecho a réplica en el canal de la Asamblea, y si quieren pedirlo también a través de las redes sociales, pueden hacerlo, y estoy segura que le darán ese derecho a replica. Pero ellos no tienen necesidad de eso porque la mayoría de estos medios de comunicación que nosotros sí los mencionamos porque ellos mismos no van a entenciar a sus socios ni accionistas porque son dueños de medios, son dueños de las farmacéuticas, son dueños accionistas de puertos, de la electricidad en este país. Ellos tiene todo el poder del mundo, millones que los ciudadanos comunes no. Ellos tienen sus medios para defenderse, pero si ustedes se sienten ofendidos, vengan a la Asamblea y pidan su derecho a réplica que yo estoy segura que ese derecho a réplica se les dará.

En cuanto al tiempo para réplica de 48 a 24 horas, los gremios periodísticos alegan que reducirlo impediría al medio de comunicación hacer sus descargos. ¿No contempla modificarlo?

Yo creo que eso se va a considerar, pero lo que viene son las multas, porque se habla hasta $10,000. Yo escuché a diputados que quieren la primera multa de $20,000 y la segunda multa de $50,000 y si son reiterativos en no dar el derecho a réplica, incluso algunos hablan de quitar la frecuencia porque la frecuencia no le pertenece a los medios de comunicación social sino al Estado panameño, pero creo que ya sería una medida un poco extrema, así que las multas se hablan de $20,000 a $50,000 dólares aproximadamente, que es lo que los diputados están pidiendo y eso se discutiría en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Incluso fue el Sindicato de Periodistas de Panamá, que señaló y estipuló que el derecho a réplica en Panamá no se aplica. Imagínate que nosotros somos diputados y no se aplica, conociendo la ley, cómo será para los ciudadanos comunes, para los gremios, para los representantes todos. El 100% de ellos señaló que aquí se tenía que castigar y multar y con multas altísimas a estos señores de los medios de comunicación que no dan el derecho a réplica.

Aquí la culpa la tiene Martín Torrijos que por quedar bien con los poderes económicos, lo que hizo fue despenalizar la calumnia e injuria, y lo puso en la vía civil que eso demora años, al igual que desregularizar que los bancos pidieran los intereses que les diera la gana. Hizo mucho daño con eso, porque los dueños de los medios de comunicación son dueños de los bancos, son dueños de las financieras y nos han puesto los intereses bancarios mas altos del mundo.

Y, Martín Torrijos, impusiste esta ley que el mismo Sindicato de Periodistas de Panamá señaló que dejaste a los periodistas nacionales para que hubiera una competencia desleal de los de afuera y no se regularizara la profesión de periodistas.

Ustedes los periodistas son los únicos que no tiene derechos en esta profesión, entonces pueden venir los de afuera, desplazarlos y quitarlos, eso es lo que hizo la Ley 22 que debería ser revisada.

Tenemos un anteproyecto que el Sindicato de Periodistas de Panamá nos ha dado, porque esta Ley 22 es fatal para los periodistas panameños, o sea que vienen los de afuera, les dan las líneas editoriales y ustedes quedan desamparados. Entonces este derecho a réplica que no se les dan a los ciudadanos porque los medios de comunicación la autorregulan y dicen este sí, este no, a este no se lo doy, al otro lo dejo por fuera; hablan de una libertad de expresión. Pero su libertad de expresión es un yo con yo para ellos y no para los ciudadanos, ni gremios ni representantes legales, entonces esto debe lucharse porque si el derecho a la libertad de expresión por el que estoy 100% de acuerdo es un derecho universal, el derecho a réplica también es un derecho universal y se le debe garantizar a todos los panameños por igual.

Incluso gremios periodísticos aseguran que este anteproyecto de ley representa una amenaza contra el ejercicio del periodismo. ¿Qué les responde?

Para nada. Un verdadero periodista escucha ambas partes, un verdadero periodista escucha los argumentos de uno y no se queda solamente con el argumento de una persona, escucha la contraparte, y el derecho a réplica es escuchar a la contraparte y escuchar las contraargumentaciones y aquí no se está dando.

Y no lo dice solo Zulay Rodríguez, por eso yo dejé que todos los representantes de los gremios, asociaciones y sindicatos hablaran, porque todos coincidieron al 100% que el derecho a réplica no se garantiza en el país.

Ya se han iniciado las consultas de esta propuesta de derecho a réplica, ¿cuál es su expectativa sobre los representantes de los medios de comunicación?

A esos gremios periodísticos que los han dejado de lado, que los han humillado, irrespetado, les han tirado líneas impositivas para que ustedes no hablen la verdad e investiguen y escuchen a todas las partes, los gremios periodísticos por supuesto que no lo quieren, pero nosotros los diputados, por lo menos yo, sí quiero una verdadera democracia en Panamá y para que eso pase tú tienes que escuchar a las dos partes y por eso que el derecho a réplica quede modificado.

Las modificaciones vienen, no sólo en primer debate, sino ya cuando esté en el pleno con los 71 diputados presentes van a venir más modificaciones y cuento con el respaldo de los diputados porque ellos también quieren el derecho a réplica.