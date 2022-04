Invertir en Centroamérica para inhibir la migración irregular

Un llamado a la unidad y la cooperación regional para enfrentar los retos de la migración irregular se hace eco durante la Reunión Ministerial de Migración, que se desarrolla en el Istmo (19 y 20 de abril) con la presencia los secretarios de Estado y de Seguridad de Estados Unidos, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, además de 20 representantes de países de la región.

Cancilleres, ministros y organizaciones no gubernamentales discuten hoy en el hotel Playa Bonita, ubicado en las riberas del Canal de Panamá, fórmulas para evitar los masivos flujos migratorios con destino a Estados Unidos y que transitan por varios países de la región, lo que conlleva otro tipo de respuestas locales.

En este contexto, se discuten dos temas centrales a puerta cerrada, seguridad y migración, que sirven como preámbulo a la Cumbre de las Américas que se desarrollará en el estado de California, Estados Unidos el próximo junio.

Reunión de ministros en Panamá Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Una enfocada en los temas de seguridad que lideró el ministro de Seguridad panameño, Juan Pino y Mayorkas frente a sus homólogos de la región. La segunda mesa de trabajo, en la que participó Blinken y la canciller panameña, Erika Mouynes, abordó la estabilización de las comunidades y recuperación económica post Covid, además de las medidas inclusivas para cubrir las necesidades básicas de las poblaciones como vía para desincentivar los flujos migratorios irregulares en alianza con los organismos multilaterales e instituciones financieras.

Como un paliativo para inhibir los flujos migratorios, se busca crear puestos de trabajo y condiciones de vida dignos, en ese sentido, Blinken dijo que la vicepresidenta Kamala Harrys hace unos meses hizo un llamado al sector privado para invertir en Centro América aproximadamente $2 mil millones para avanzar en la región. “En la Cumbre de las Américas abordaremos los motores de la migración irregular, ahí adoptaremos una declaración para llevar la alianza a otro nivel”, indicó el secretario de Estado.

El secretario de Estado también plasmó la migración como un problema común, urgente que requiere de una forma de trabajar en conjunto.

Millones de personas que han tomado la decisión de dejar sus hogares lo han hecho por muchas razones: gobernanza represiva, corrupción, conflicto en seguridad, al final esto lo sabemos, reconoció Blinken. La idea es atacar las causas fundamentales, pero esto toma tiempo, mientras tanto muchas poblaciones viven con necesidades.

Ningún país puede afrontar en forma individual los retos como la migración irregular, debemos intentar sumar esfuerzos y dedicar más recursos para darles mayores servicios sociales. Como parte del progreso en conjunto, dijo que Colombia ha otorgado a 600 mil venezolanos el eƒstatus de protección temporal. Eso significa que los migrantes pueden integrarse a la vida y recibir servicios de vacunación.

La canciller Erika Mouynes planteó tres objetivos claros a sus homólogos: acordar un marco de trabajo que facilite las políticas migratorias en la región, ampliar los esfuerzos de colaboración en contra del crimen organizado trasnacional y concretar una dinámica de cooperación entre los estados, la banca de desarrollo nacional para corregir las causas de la migración irregular.

En la mesa de seguridad, el ministro Pino propuso tres ejes de acción para contener la migración irregular: el fortalecimiento e intercambio de información; la homologación de las medidas de control mediante el uso de herramientas tecnológicas, y la seguridad cooperativa para la promoción de la seguridad regional.

Mencionó que la migración irregular enfrenta riesgos latentes como las ramas del crimen organizado trasnacional, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, tráfico de droga y terrorismo y otros delitos conexos. Además representa un riesgo sanitario e impacta el medio ambiente y los recursos naturales debido a la improvisación de las rutas y el flujo masivo.

Es un desafío que exige la integración y suma de esfuerzos por parte de los estados. Alianzas estratégicas y acciones conjuntas como el uso de herramientas tecnológicas, el intercambio de información para dar paso a una migración ordenada y más humana. Destacó que en Panamá la migración se ha transformado en un asunto de seguridad pública, aplicando un flujo controlado, la habilitación de estaciones regionales y controles biométricos como parte de las acciones para ubicar y reprimir a los grupos delincuenciales con alcance transnacional.

Por su parte el secretario Mayorkas se refirió a la obligación de brindar estabilidad a la vida de los individuos que sienten la necesidad de abandonar sus hogares, una inversión en su presente y su futuro. Protegerlos para que no sientan persecución. El segundo fundamento que expresó Mayorkas es evadir la migración irregular y para aquellos que realmente sienten la necesidad de huir porque no se sienten seguros en su país, ofrecerles una vía que no requiera de individuos que los pongan en mayor riesgo, traficantes que solo buscan explotarlos. La tercera idea de Mayorkas se centró en la protección de las fronteras.

Es una responsabilidad no solo porque estamos juntos en este tema como una comunidad, sino por el hecho de que la migración irregular que estamos experimentando es un desafío para todos, no es aislado, y la urgencia de atenderlo no puede ser ignorada.

“Si manejamos nuestra frontera podemos identificar a las personas que buscan ayuda humanitaria y proveerles la ayuda a la que califican, una oportunidad de asentarse e integrarse en nuestro país. También es nuestra responsabilidad repatriar a quienes no califican para recibir esta protección”, dijo el secretario de Seguridad estadounidense. Calificó a su país como una nación de migrantes y de ley.

Concluyó con la necesidad de enfrentar este reto en forma conjunta, pues se trata de un fenómeno que no desestabiliza solo a un país, sino que impacta a todos, los de origen, tránsito y destino.

Más temprano se informó sobre la firma de Panamá y Estados Unidos de la carta de Entendimiento Sobre Gestión Migratoria y Protección a Migrantes. El acuerdo sobre gestión migratoria y protección a migrantes se encuadra dentro del marco general de documentos de esta naturaleza que Estados Unidos desarrolla con sus contrapartes en el continente, se lee en un comunicado emitido por la embajada estadounidense en Panamá. De acuerdo con la nota de prensa, la idea es establecer una nueva hoja de ruta conjunta en respuesta a los históricos flujos de migrantes y refugiados en la región.

La Carta de Entendimiento Sobre Gestión Migratoria y Protección a Migrantes es un reflejo los principios de este enfoque regional, a través de la promoción de una gestión fronteras con carácter humano, la estabilidad de poblaciones desplazadas y comunidades receptoras de migrantes, así como un mayor acceso a la protección personal y vías legales de migración, para brindar una alternativa a la migración irregular.