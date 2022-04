Arranca recolección de firmas para revocar mandato al alcalde Fábrega

El TE informó que el sistema se saturó el primer día. Daniel A. González | La Estrella de Panamá

Hasta las 5:00 de la tarde de ayer miércoles 22 de abril de 2022 se contabilizaron 2.685 firmas en la apertura del proceso de recolección de firmas para revocarle el mandato al alcalde capitalino José Luis Fábrega.

Con algunos problemas en el sistema del Tribunal Electoral (TE) empezó el proceso, que por espacio de una hora presentó fallas que complicaron la actividad.

Poco a poco iban llegando los ciudadanos de la comuna capitalina a la sede principal del TE a consultar a los activistas cómo era el proceso para depositar la firma y alcanzar en 120 días las 198.920 rúbricas necesarias para revocar el mandato a Fábrega.

El abogado Roberto Ruiz Díaz, proponente de la revocatoria, detalló que se presentaron inconvenientes en los quioscos multiplicativos y en la página web panamácontigo.com, en la que algunos ciudadanos denunciaron que la opción “revocatoria de mandato” no estaba habilitada. También hubo quejas de problemas con la foto y la videollamada para verificar la identidad del firmante.

El TE en un comunicado informó que la plataforma tecnológica está funcionando bien, a su máxima capacidad, y reiteró que se han puesto a disposición de la población mecanismos adicionales para el registro de firmas de respaldo del acto de revocatoria.

Indican que estas fallas se deben a que los equipos institucionales han detectado un gran volumen de llamadas para fines distintos que saturan el sistema, y ante ello solicitan a la población paciencia.

Rechazo del alcalde

Mientras se desarrolla el proceso de recolección de firmas, el alcalde del distrito capital se hallaba entregando la orden de proceder para mejoras a edificios en Cabo Verde en el corregimiento de Calidonia.

Fábrega en un tono molesto rechazó la iniciativa, al asegurar que “una sola persona sin fundamento legal” vaya a “desconocer” los más de 173 mil votos que lo eligieron para el cargo en las pasadas elecciones.

“Vivimos en democracia, respetamos a las autoridades, respetamos los fallos, y nada ni nadie nos va a desviar; nosotros estamos trabajando y entregando obras”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si cree que esa revocatoria de mandato va a prosperar, Fábrega respondió: “yo creo en Dios, lo demás se lo dejo al hombre”.

“Pregunten, yo estoy trabajando, a mí este tema de la revocatoria no me va a hacer perder mi atención, a mí me preocupa no terminar las obras y que no se terminen bien, me preocupa que no se genere trabajo para el pueblo y que las cosas se terminen bien”, dijo.

Adelantó, además, que en cuanto al polémico Mercado del Marisco, entre hoy y el viernes estarán empezando el proceso de licitación.

El TE informó que los interesados pueden acudir a las oficinas de la institución en todo el distrito capital.