Con proyectos importantes sin discutir, la Asamblea cierra sesiones ordinarias

El presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, reconoció que el último periodo fue una tarea 'difícil de concluir'. Archivo | La Estrella de Panamá

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, clausuró formalmente la segunda legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias.

En su discurso, Adames agradeció a la primera vicepresidenta del Legislativo, Kayra Harding, por acompañarlo, y al segundo vicepresidente, Miguel Fanovich, por estar siempre atento y dispuesto a verificar sus funciones.

“Creo que en este año hemos librado una lucha interna por entendernos en nuestros propósitos, hemos librado una lucha por darle un grado de disciplina a los acontecimientos que suceden en las comisiones permanentes de esta Asamblea y también en el pleno”, dijo.

Como prueba de ello, el presidente de la Asamblea mencionó el cumplimiento de casi un 90% de lo planificado y destacó la puntualidad y el respeto en el desarrollo de la discusión de los debates, así como en el periodo de incidencias.

Adames también ponderó la aprobación de 128 proyectos de ley, que a su juicio tienen un alto contenido social, económico, cultural, en pro de la salud pública y la transparencia.

Entre estas iniciativas está el proyecto que establece medidas tributarias para los procesos concursales de insolvencia y reorganización conciliada. De los 128 proyectos de ley aprobados por el pleno legislativo, 63 ya son ley de la República.

Subsidio al combustible

Antes del cierre, los diputados aprobaron en tercer debate varios proyectos de ley, como el 080, que crea el fideicomiso para la compensación, rebaja y estabilización del aumento del precio del combustible.

La diputada Zulay Rodríguez, proponente de este proyecto de la ley que dividió al Legislativo y fue modificado en gran medida, aseguró que hay compañías distribuidoras de gasolina que no querían la aprobación de esta iniciativa.

“Necesitamos que el Ministerio de Economía y Finanzas haga ese fondo de fideicomiso porque si hubo para los bancos, financieras y empresas inmobiliarias, también tiene que haber combustible barato”, expresó Rodríguez, quien recibió el apoyo de los transportistas, luego de varias manifestaciones en busca de una solución al alto costo de la gasolina y una revisión de las tarifas de pasajes.

Criptomonedas

En esta misma sesión se aprobó el proyecto de ley 697, que regula la comercialización y uso de criptoactivos, la emisión de valor digital y la tokenización de metales preciosos.

“Esta iniciativa busca darle certeza jurídica al uso opcional de las criptomonedas o criptoactivos en Panamá, lo que significa que se puede pagar en un comercio y si ese comercio quiere recibir la criptomoneda como un pago, se permite y es legal. En el país ya se han dado este tipo de transacciones, pero sin el sustento jurídico para asegurar que si hay un conflicto, se pueda resolver”, explicó el diputado independiente y proponente del proyecto, Gabriel Silva.

Lista de pendientes

El presidente de la Asamblea también reconoció que en un año es difícil concluir todas las tareas fijadas para un periodo.

“En un año no es fácil concluir las tareas, no lo es, y yo reitero a los diputados y a los suplentes, a todo el personal técnico que esta Asamblea este año ha dado el mayor de los esfuerzos necesarios. Ese es el valor del político, tener principios y consideración de lo que requiere su pueblo, y yo creo que esta Asamblea lo está haciendo con sus virtudes y sus defectos, y el que no lo reconozca que tire la primera piedra”, concluyó Adames.

En el tapete quedó pendiente la discusión en segundo debate de una nueva redacción del artículo 12 del proyecto de ley N° 776, sobre el procedimiento de revocatoria de mandato de los partidos políticos, así como la unificación de varias iniciativas legislativas relacionadas al desabastecimiento y alto costo de los medicamentos.

También quedó en el tintero el avance del proyecto de ley de extinción de dominio, que ni siquiera entró a discusión en primer debate.

También quedaron por fuera las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.