Mónica Taher: 'La industria bancaria no quiere soltar el poder que tiene y que beneficia a unos pocos'

La economía global enfrenta grandes vaivenes, con una arista en la conversación sobre el mercado cripto: la incertidumbre.

En este panorama, la inflación en Estados Unidos, el rol de la Reserva Federal (Fed) y la guerra entre Rusia y Ucrania que ha generado interrupciones en las cadenas de suministro y afectado los precios de la energía, juegan un papel determinante. A lo anterior se suman la reducción en la tasa de participación laboral producto de la pandemia y los mercados en caída. Pero, ¿podría este terreno representar una oportunidad para los inversionistas en criptoactivos? Para el Gobierno de El Salvador, la apuesta clara por darle solidez al bitcóin no para y busca sacar el máximo provecho a la adopción de la ley que lo convirtió en moneda de curso legal, en junio de 2021.

Una voz que argumenta con firmeza la postura de Bukele es la de Mónica Taher, directora de Asuntos Tecnológicos y Económicos Internacionales para la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia de El Salvador, con quien conversamos durante su reciente visita a Panamá, como oradora durante la Blockchain Summit Latam 2022.

La experta en finanzas no teme censura alguna, es tajante y lanza palabras filosas sobre la banca tradicional: “La narrativa que se ha creado, de que es muy fácil lavar dinero con bitcóin o con cualquier otro criptoactivo, viene del establishment, es decir, del statu quo que no quiere ceder el poder que ha mantenido por muchos años y que le pertenece en realidad a dos o tres personas en cada país”.

Actualmente vivimos muy de cerca la volatilidad de los criptoactivos. ¿Vale la pena seguir apostando por este mercado?

Claro, puesto que la volatilidad significa que pueden bajar, como en el caso de bitcóin en este momento, y el resto de las criptodivisas, pero al mismo tiempo pueden subir. En mi caso, invertí en bitcóin desde 2014 y he pasado ya por esas fases, de altas y bajas, casi tres veces, lo que llaman el bear market, o 'invierno cripto', cuando la moneda se ha desplomado, pero al mismo tiempo ha subido durante el bull market, entonces es lo que va a suceder; ahora estamos pasando una época caótica a nivel económico y mundial: se está hablando de una recesión muy fuerte y basta ver, por ejemplo acá en Panamá, que muchos de los restaurantes han cerrado en pospandemia; he venido mucho al país y me sorprende lo que estoy viendo, muchos amigos míos, estadounidenses que radicaban acá se han regresado, y la economía mundial pasa por eso. Tuvimos una recesión horrible en 2008 y salimos de ella, vamos a salir de esta, pero creo que en realidad nuestra visión como país (El Salvador) es ver hacia el futuro, porque esto no es un proyecto de uno o dos años sino de largo plazo.

El Gobierno de El Salvador se ha empeñado en cristalizar el proyecto de una economía formal en el ecosistema 'blockchain'. ¿Qué les dice a los que no creen?

Desde todo punto de vista, ya sea municipal o de gobierno central, no podemos hacer nada si no educamos a la población, y el trabajo de la educación no depende solo del gobierno sino de la triple hélice: gobierno, academia y sector privado; lo estamos viviendo en este momento en El Salvador, donde una avalancha de compañías se nos vino, después de que la ley fuera anunciada y llegaron a invertir, abrir oficinas y contratar a salvadoreños, generando empleos para sus empresas y convirtiendo a El Salvador en un cripto hub para Latinoamérica, algo impensable hace cinco, tres o diez años, porque usualmente eran México, Argentina o Brasil, y en algunos casos Panamá por los beneficios fiscales, los países que las multinacionales escogían como sedes para sus empresas, y ahora vemos este cambio de paradigma donde El Salvador se está convirtiendo en este cripto hub para el mundo. Entonces, ¿cómo educas a una persona renuente? Definitivamente a través de casos de éxito, de anécdotas de chicos como Jonathan, en El Zonte, que empezó a tomar clases en una escuela que abrió una de las compañías que llegó, llamada 'La Casa del Bitcóin', donde se reciben clases completamente gratis sobre cómo descargar una billetera, qué es bitcóin, cuáles son los criptoactivos, el trading o venta y compra de criptoactivos; entonces, Jonathan comenzó a hacer trading y con las ganancias que generó empezó a importar Iphones para venderlos en El Salvador y se ha convertido en un emprendedor. Esta es solo una de muchas historias, y cuando las compartes con personas renuentes a que bitcóin puede servir para algo, cambian su manera de pensar porque estamos dándole una oportunidad a quienes no están bancarizados, y en El Salvador, el 70% de la población no tiene una cuenta bancaria y muchos tienen su pequeño negocio en el mercado, y jamás podrían optar por un préstamo bancario, así que dependen de la industria usurera que les cobra una tasa de interés del 125% o hasta 500%, unas cantidades ridículas, y muchas veces esas personas pierden su colateral, su carro o lo que hayan dado para respaldar el préstamo porque les es imposible pagarlo... entonces, esto viene hasta cierto punto a amortiguar el problema que tenemos con la industria usurera, con quienes no tienen cuenta bancaria, porque aquí la meta es la inclusión financiera de quienes no tienen acceso al banco.

La mirada internacional está atenta a la emisión de bonos volcán así como al financiamiento de Bitcóin City, un proyecto ambicioso del presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es el estatus de los bonos?

Los bonos no se utilizarán para crear la infraestructura de Bitcóin City, sino que el 50% servirá para infraestructura de minería y el otro 50% será para más compras de bitcóin. Bitcóin City va a pasar porque va a pasar, y ya tenemos una cantidad exorbitante tanto de propuestas como de compañías que quieren mudarse allí; obviamente habrá muchos beneficios fiscales, será hasta cierto punto como una especie de zona franca para las compañías de cripto y sobre los bonos volcán, el presidente está esperando a que tengamos una economía global más propicia, para que se puedan dar.

¿Es este un momento idóneo para invertir?

Este es un momento propicio para invertir porque los precios están bajos. Hace unos meses cada bitcóin estaba en $60 mil y ahora está fluctuando entre $19 mil y $21 mil, así que se pueden adquirir muchos más satoshis, en caso de que una persona no pueda comprar un solo bitcóin, por un precio más barato. Lo mismo está pasando con las demás criptomonedas; sol, por ejemplo, de Solana, estaba a ochenta y pico y ahora está a $35. Claro que hay pérdidas, el mercado ha bajado, la volatilidad ha afectado las criptomonedas, pero este es el mejor momento para comprar.

¿Cómo cree que el ejemplo de El Salvador podría generar un efecto rebote en el resto de la región? Vemos el caso panameño, con el proyecto de ley bitcóin, que fue parcialmente vetado por el Ejecutivo.

Creo que ya empezó a generar un efecto, porque la República Centroafricana adoptó el bitcóin como moneda de curso legal, hace unos meses. Es solamente el principio y más que tomarnos de ejemplo, creo que muchos países y funcionarios, especialmente en economías afectadas como las de Latinoamérica y África, están viendo la necesidad de crear un sistema monetario diferente al tradicional, al predatorio, aquel que nos pone carros BMW o Mercedes Benz en frente, pero no nos da las herramientas para ganar suficiente dinero y comprarnos alguno de esos carros; así que se está gestando a la brava un sistema monetario diferente, descentralizado, donde tanto tú como yo podemos comprar y transaccionar con bitcóin, sin necesidad de un intermediario como el banco, que no solamente te quita fees (impuestos) sino que utiliza tu dinero para reinvertirlo. Si utilizamos las criptomonedas, en este caso bitcóin, y empezamos a verlo no solo como una forma de pago, y transaccional sino también como moneda de curso legal que puede ser empleada para ahorrar e invertir, creo que entre más educación podamos inyectar a nuestros países, podremos ver este efecto dominó del que hablas.

Usted ha dedicado toda una vida a los temas financieros, conoce la posición tajante del Banco Mundial, de los bancos centrales y del Banco de Pagos Internacionales como máximo regulador contra la implementación formal del mercado cripto, ¿cómo evalúa esta postura?, donde si bien usted plantea la posibilidad de “democratizar”, los reguladores de la banca formal hablan de inseguridad ante el lavado de activos, por ejemplo.

Es muy interesante este punto, porque en este momento lo que vemos es que la mayoría de los casos de lavado de activos se da con dinero fiat, es decir, dinero tradicional. Esta narrativa que se ha creado, de que es muy fácil lavar dinero con bitcóin o con cualquier otro criptoactivo, viene del establishment, es decir, del statu quo que no quiere ceder el poder que ha mantenido por muchos años y que le pertenece en realidad a dos o tres personas en cada país. La industria bancaria no quiere soltar el poder que tiene y que le beneficia, recalco, a dos, tres, cuatro o cinco personas en cada país, y a nivel mundial, a unos pocos. Entonces, cuando ves una revolución legitimizada de parte del ciudadano común como tú y como yo que dice: 'Esperen, ya no quiero tener a un intermediario, quiero hacerlo peer to peer, tú conmigo', obviamente no le va a parecer al banco porque ya nuestro dinero estará en una billetera descentralizada que no le pertenece, y la meta del banco es tratar de frenar este nuevo sistema que se está creando. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, empezó un sistema monetario diferente que hasta ese momento tenía el Reino Unido y luego pasó a Estados Unidos; ahora vemos que las reglas del juego están cambiando y en la misma forma como el imperio romano cayó, se están cayendo otros imperios; lo que queremos hacer es tratar de darle una oportunidad a las personas que no están bancarizadas.

¿Qué opinión le merece que Panamá sirva de plaza para grandes eventos internacionales de 'blockchain' y cómo evalúa la posibilidad de que como 'hub' se sigan proyectando estas discusiones en materia económica?

Estuve con el diputado Gabriel Silva, cuyas respuestas a las preguntas que nos hicieron en el panel me parecieron muy acertadas; creo que Panamá ha sido muy valiente como país al tratar de impulsar esta ley de criptoactivos y estoy segura de que lo van a lograr, siempre y cuando se pueda demostrar la necesidad de darle otra oportunidad o un aliciente a las personas que no están bancarizadas y aquellas que necesitan préstamos o productos de finanzas descentralizadas. Panamá va a llegar allí, estoy completamente segura y le deseamos mucha suerte de parte de El Salvador y de toda Latinoamérica.