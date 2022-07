¿Qué va a pasar con los disensos en la mesa única del diálogo?

La mesa única del diálogo avanza su agenda con acuerdos y disensos.

La mayor cantidad de disensos entre las organizaciones sociales y el gobierno está en el control del margen de ganancia de los comerciantes.

La metodología aprobada, el primer día de encuentro, fue que si las partes no logran acuerdos en algunos puntos se seguirá con los siguientes temas. En el tema de la canasta básica no se logró un consenso para establecer márgenes de utilidades máximos para los intermediarios (comercialización, distribución y canales de ventas) que permita la rentabilidad, pero que no atente con costo y calidad de la canasta básica saludable.

Regulación de márgenes de utilidad de la cadena de comercialización con énfasis en los intermediarios.

Establecimiento de una instancia de regulación de los márgenes de las utilidades.

En cuanto a los disensos, a pesar de la renuencia de los movimientos sociales, se mantuvo la necesidad de presentar cédula y placa del vehículo para beneficiarse del actual precio del combustible.

También quedó sin consenso el punto sobre el control del margen de ganancia de los comerciantes de combustibles.

El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, quien es parte del equipo negociador del Gobierno, explicó que los puntos que no hay consensos irían a la mesa de seguimiento.

En el punto ocho de la mesa única de diálogo establece que se creará una mesa intersectorial y de seguimiento.

“Cuando se de la mesa temática intersectorial, tiene que haber todo los actos y todas las partes. Todos los gremios han estado pidiendo su participación”, detalló Tejada, a los medios de comunicación.

Por su parte, Fernando Ábrego de la Asociaciónde Profesores (Asoprof) explicó que los disensos entre los sectores sociales y el gobierno es “una muestra que el pueblo panameño ya está claro que en materia de los alimentos hay puntos centrales que si no se resuelven van a continuar”.

El docente adelantó que propondrá analizar los temas y buscar una solución. En el peor de los casos es llevarlo a la mesa sectorial”, aseguró el docente.

Ante las corrientes de opinión que insisten en afirmar que la Iglesia Católica ha excluido del Diálogo a algunos sectores productivos del país, los Obispos facilitadores en la primera fase de la Mesa Única -Cardenal José Luis Lacunza, obispo de David; Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá; monseñor Rafael Valdivieso Miranda, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña y obispo de Chitré; y monseñor Edgardo Cedeño, obispo de Penonomé- aclararon algunos puntos.

En un comunicado señalan que la Iglesia Católica aceptó ser facilitadora del diálogo, y planteó hacerlo bajo los principios expresados en el comunicado #2, del 16 de julio de 2022, que fueron aceptados por el Órgano Ejecutivo y los actores que expresaban su descontento en las calles, y que son: a) “Diálogo en una mesa única, b) Consensuar una agenda única entre todos los actores. c) Establecer un proceso dividido en etapas, primero la urgente, para superar la coyuntura actual y, posteriormente, un diálogo más profundo en el que se trace el camino de transformación del país, y que haga de él un Panamá más justo y equitativo. d) Los actores de la primera etapa deben ser los grupos que han expresado su malestar y descontento a través de acciones en las calles y vías del país y, en la segunda etapa, los actores serían los representantes de todos los sectores de la sociedad”.

La mesa única del diálogo por Panamá, integrada por la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos de Los Pueblos Organizados (ANADEPO), el Bastión de Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe-Buglé y Campesinos, el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica como facilitadora, reunidos en el Centro Cristo Sembrador de la Diócesis de Penonomé.