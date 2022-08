Lenta ejecución del préstamo del BID preocupa a hoteleros

La ribera del Pacífico, uno de los atractivos turísticos de Panamá que forma parte del plan de mejoras del préstamo del BID ArchivoLa Estrella de Panamá

La demorada o lenta ejecución del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Autoridad Panameña de Turismo (ATP) tiene incómodos a los miembros del sector. De los $100 millones gestionados en 2018, que equivalen a la totalidad del préstamo para incentivar el Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística, se ha ejecutado solo el 2,5%, según los datos de la ATP.

La idea de este crédito radica en potenciar los puntos turísticos de Bocas del Toro, Boquete, Tierras Altas (Chiriquí), Pedasí, Santa Catalina Taboga, Portobelo y la ribera del Pacífico. Para ello, el banco requiere varios estudios o diagnósticos, que se traducen en consultorías, que identifiquen las falencias que hay en cada destino y las obras que puedan subsanar las carencias para contribuir al desarrollo turístico. Por ejemplo, entre los proyectos se enumeran desde mejorar la infraestructura sanitaria, disponibilidad de agua potable, hasta manejo de desechos sólidos, señalización y seguridad al turista, mejora vial o capacitación del personal vinculado a ciertos proyectos.

A pesar del buen pronóstico que podría representar impulsar estos sitios, este año se asignó un presupuesto original de $5,1 millones como parte del préstamo que luego de su modificación quedó en $5,4. De esta plata, la ATP solicitó $3,6 millones para los proyectos, pero hasta el mes de junio (2022) había ejecutado $510 mil, lo que representa un 9,34% del monto modificado, como se lee en el informe de transparencia publicado en la página de la entidad.

En 2021 ocurrió algo similar. De $5 millones asignados, el presupuesto modificado quedó en $2,1 millones y la ATP ejecutó $519 mil.

En 2020 se efectuó una licitación de servicios de consultoría para elaborar un plan de ordenamiento territorial y estudios de escenarios de cambio climático de Pedasí, Bocas del Toro, Boquete, Tierras Altas, Soná y Taboga que se adjudicó al consorcio mexicano formado por la empresas Idom, S.A y Grupo Suma por $2.347.200.

La Estrella de Panamá consultó a la ATP para conocer el avance de los proyectos descritos arriba y las razones por las que el préstamo se ejecuta a ese ritmo. Enviado un cuestionario de cuatro preguntas que prometieron responder a este medio, luego de dos días y hasta el cierre de esta edición no se recibió la información.

Una fuente vinculada al sector indicó que “hay algunos proyectos en ejecución, pero muchos otros esperan refrendo de la Contraloría”.

“La demora nos está perjudicando mucho, pues si se trata de un préstamo para el desarrollo y capacitar a las personas, no ejecutarlo es un recurso desperdiciado”, se lamentó Maru Gálvez, directiva de Apatel.

Un cronograma a corto, mediano y largo plazo elaborado por la Asociación Panameña de Hoteles detalla que para 2022 se programaron 14 proyectos y/o consultorías, que van desde la contratación de una firma para estudios de residuos sólidos de Bocas del Toro, hasta abastecimiento de agua, o la movilidad turística sustentable en Boquete.

Según datos proporcionados por Apatel, la pandemia ocasionó el cierre de 84 hoteles y cerró el año pasado con un 25% de ocupación hotelera, siendo el turismo una de las actividades a las que el gobierno debería apostar para reactivar el empleo y la economía.

Hasta junio la ocupación hotelera registraba entre un 50% a 60% en la ciudad de Panamá, según cifras de Apatel (tomando en cuenta que aún el 20% de la oferta no ha abierto), no obstante, los recientes cierres y protestas ocasionaron cancelaciones en un 50%.

El sector turístico tiene claro su potencial, cuenta con atractivos similares a sus competidores, como Costa Rica, Colombia o República Dominicana. Lo que falta es “el producto”, es decir, qué se hace en el destino. “El préstamo tenía ese propósito, pero su ejecución es muy lenta”, añadió Gálvez.

El programa del préstamo del BID, diseñado para garantizar su efectividad, se desglosa de la siguiente manera: en consultorías a firmas se pretende invertir $19,8 millones (23%), en consultorías individuales $3,5 millones (4%), en obras totaliza $54,6 millones (64%), mientras que a capacitación se destinaron $390 mil. Estas actividades se desarrollan a corto (44%), mediano (17%) y largo plazo (39%).

Actualmente en proceso de licitación hay siete proyectos que suman aproximadamente $3,1 millones, mientras que en proceso de adjudicación hay tres proyectos con un valor de $5,3 millones. Según datos proporcionados por Apatel, en ejecución hay cinco programas que ascienden a un monto de $2,3 millones, y en términos de referencia o en la fase de preparación de las especificaciones enumeran 10 proyectos que totalizan $8,9 millones.

El objetivo del préstamo del BID es contribuir al desarrollo urbano y socioeconómico de las ciudades pequeñas e intermedias con vocación turística en los siguientes ejes: acceso y calidad de sus servicios e infraestructuras urbanas; incrementar el desarrollo turístico con carácter inclusivo mejorando su equipamiento y gestión turística, y la cohesión social; y fortalecer a la ATP en la planificación, gestión y promoción de ciudades turísticas.

Cámara de Turismo pide reestructuración de Promtur

La Cámara Nacional de Turismo cuestiona la efectividad de las campañas en el extranjero y las cifras presentadas. Promtur afirma que fueron elaboradas por fuentes confiables y referentes en la industria

La Cámara Nacional de Turismo cuestionó la veracidad de las cifras presentadas por Promtur durante una reunión propiciada por el gremio. De acuerdo con un comunicado emitido este martes, a petición de los gremios turísticos, Promtur presentó un reporte titulado “Inteligencia de negocios de nuestro país”, que comprendía el primer semestre del corriente. No obstante, la Cámara “asevera que el mismo carece de veracidad tanto en las cifras como en la metodología, y no refleja la realidad del sector actualmente”.

Una frase lamentable para el director de Promtur, Fernando Fondevilla, quien conversó con “La Estrella de Panamá” en respuesta al comunicado de la Cámara.

“Tenemos una oportunidad para seguir integrándonos como sector, somos transparentes, agradecemos la retroalimentación que hace la Cámara”, dijo Fondevilla. Añadió que las cifras presentadas emanan de firmas referentes en la industria.

La Cámara califica la actual situación como una de las más difíciles de su historia. Luego de la pandemia, cuando intentaban recuperar el nivel ocupacional, cuestionan la promoción en cuestión, mientras que la entidad asegura que ha invertido $10 millones, de los $20 millones presupuestados para la campaña adjudicada por un periodo de dos años al consorcio Beautiful Star, y que de mantener la tendencia de 2021 y 2022 “será posible alcanzar la recuperación de la temporada alta”.

Los miembros del sector no solo están incómodos con el lento avance y ejecución de proyectos en los destinos turísticos, sino que dudan de la efectividad de las campañas de promoción de Promtur, encargada de atraer viajeros al país. Los hoteleros han manifestado a este medio que “sienten que no despegan”. Que por años han luchado por una oficina de promoción turística a nivel internacional y ahora que es una realidad, está “desconectada” con la realidad nacional e internacional. Promtur no comparte este criterio, pues señala que en el Foro de Reactivación de Turismo, la Cámara tiene un representante, “estamos dispuestos a escuchar sus necesidades”, dice el director.

La Cámara de Turismo se queja de que carece de un canal de comunicación directo con los administradores y la junta directiva de Promtur. También señalan que la promoción no protege ni promueve la visita de turistas al país, como sí lo han hecho otros destinos. “Esta inacción por parte de Promtur en el manejo de crisis reputacional refleja la incapacidad y desconexión con la verdadera necesidad de la industria como motor para la reactivación económica”, se lee en el comunicado.

La otra cara de la moneda se lee en el informe de Inteligencia de Negocios de Promtur cuando se refiere a los ingresos reportados para junio, que superaron los valores previos a la pandemia en más del 25% debido a la demanda total de cuartos-noche vendidos y en la tarifa diaria. De esta forma reportan que “entre enero y junio del corriente se registró un impacto económico de $182,6 millones vs $175,6 registrados en 2019”. Estas cifras se basan en el informe entregado por la empresa STR, referencia de los hoteleros hace 37 años.

“Los números que estamos mostrando van alineados con el rendimiento hotelero que los grandes grupos están experimentando. La Cámara de Turismo indicó que no tenía claros los números y nosotros estamos tratando de explicar el informe”, dijo Fondevilla a “La Estrella de Panamá”.

Según el director de Promtur, “el total de pasajeros que ha reservado de enero a junio de 2022 para viajar a Panamá es de 284.711 lo que representa $752,6 millones de impacto económico para el país generado por Promtur (directo, indirecto e inducido)”. La cifra, según Promtur, se obtiene por la cantidad de visitantes, el gasto promedio por cliente al día que es de $296, que incluye consumo, transporte, habitación (sin pasaje aéreo) y las noches de estadía promedio. Fondevilla añadió que la efectividad de las campañas se mide por la interacción de los visitantes en la página, la compra de pasajes y paquetes promocionales y otros factores indirectos e inducidos producto de la estadía de los visitantes en el país. No obstante, tomando como referencia el número de reservas (284.711) multiplicado por el gasto diario ($296) da como resultado $84,2 millones; a esto habría que sumar la cantidad de noches de estadía y otros factores para alcanzar los $752 millones que aduce Promtur.

La entidad encargada de promover al país en el mundo defiende que desde octubre de 2021 se lanzó la marca turística “Panamá Vive por Más”, que invita a conocer el patrimonio cultural histórico, el patrimonio verde y el azul que refiere a las maravillas de dos océanos y playas paradisíacas.

La Cámara solicitó de manera inmediata la reestructuración integral de Promtur, con el fin de cumplir con los objetivos trazados para los cuales se creó la organización. Expresó que ha intentado, a través de diferentes medios, transmitir el sentir del sector, pero en Promtur hacen caso omiso a sus consideraciones.