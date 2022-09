Manifestaron de manera contundente, que no aceptan ningún lineamiento sobre qué decisiones debe adoptar Panamá en temas que a su juicio, atentan contra la moral cívica-cultural

La Alianza Panameña por la Vida y la Familia expresó su preocupación y rechazo a la visita a Panamá de la activista pro LGTB+ Jessica Stern, enviada por el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, para promover los derechos humanos de este movimiento.

Según los miembros de las asociaciones y fundaciones que pertenecen a la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, estos movimientos del gobierno del presidente Biden que intentan presionar a Estados Unidos, para que sigan sus directrices en temas que atenten contra la vida y la familia, inclusive pretendiendo que se desconozca “lo que establece nuestro derecho interno”.

Por lo tanto manifestaron de manera contundente, que no aceptan ningún lineamiento sobre qué decisiones debe adoptar Panamá en temas que a su juicio, atentan contra la moral cívica-cultural y la democracia institucional panameña y valores sobre lo que se funda nuestra nacionalidad.

Señala el comunicado firmado por Rupert Neblett vicepresidente de este grupo, que si bien esta visita ha sido aceptada y permitida por el gobierno, aseguran que no pueden callar ante la persistente manipulación injerencista de funcionarios de los Estados Unidos y su reiterada insistencia “en desconocer nuestra soberanía, en darnos la Constitución y las leyes que los panameños decidamos”, sobre todo tratándose de un país que no ha ratificado ninguna convención de Derechos Humanos y no ha reconocido la competencia ni de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Embajada de Los Estados Unidos anunció que Stern estará como enviada especial de los Derechos Humanos de las personas LGBTQI+, a Argentina del 6 al 9 de septiembre, a Perú del 10 al 13, y finalmente a Panamá del 14 al 16 de septiembre del mismo mes, donde se reunirá con funcionarios y la sociedad civil.