Bartlett y Rodríguez Patiño: Un análisis del caso Odebrecht y la corrupción en Panamá

Rubén Darío Patiño (d), politólogo y docente; Moisés Bartlett (1), abogado penalista EFE

El proceso por la trama de coimas ligadas a Odebrecht arrancó el pasado 12 de septiembre entre expectativa e incertidumbre.

Para analizar este emblemático caso, “Portada” de La Estrella de Panamá conversó con el abogado penalista Moisés Bartlett, y Rubén Darío Rodríguez Patiño, politólogo y catedrático universitario.

“Si pasamos por Latinoamérica, ya todos los países tienen concluidos sus procesos. Esa manera tardía lógicamente ayudó a que las causas arribaran a la prescripción”, explicó Bartlett sobre la prescripción de delitos de corrupción de servidores públicos que les evitó a varios ministros de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) ser procesados por este delito.

El jurista comparte la preocupación de otros analistas sobre posibles deficiencias en la investigación que podría comprometer el proceso, cuando la ciudadanía espera una respuesta firme del sistema judicial.

“No sé por qué el Ministerio Público no hizo una investigación prolija en el tiempo para determinar la existencia o no de un delito (...) la investigación no ha sido objetiva y eso daña el sistema de administración de justicia, no puede ser selectivo para algunos porque ahora soy gobierno y no quiero mirar para atrás”, respondió Bartlett al ser preguntado sobre el porqué no se incluyó el periodo del expresidente Martín Torrijos (2004-2009) o algunos miembros del Partido Panameñista que gobernó con Juan Carlos Varela (2009-2014).

“El país exige que estas investigaciones alcancen a todos los que se han beneficiado con fondos o contratos públicos, o que han adelantado actos de corrupción”.

Para Rodríguez Patiño es claro que el resultado del caso tendrá efectos en las elecciones de 2024, sobre todo en el destino de Martinelli y si termina inhabilitado o no para correr por la Presidencia. En caso de ser condenado, considera poco probable que el expresidente pueda endosar su apoyo a algún “delfín” designado por él.

“Tenemos el caso de José Domingo Arias, eso fracasó. No se puede por ósmosis transmitir a los sectores que apoyan a Martinelli una candidatura sustituta”, señaló.

Sobre las candidaturas “independientes” y el problema de la corrupción, el politólogo no descartó que estas puedan terminar decepcionando más al electorado panameño al ser incapaces de ofrecer una solución coherente a los reclamos anticorrupción.

“Ya se ha desfigurado la figura del candidato independiente inserto en el sistema partidario”, dijo Rodríguez Patiño, quien considera que la regulación de la libre postulación no fue buena.