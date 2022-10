Giuseppe Saba: 'Necesitamos saber el movimiento de la ayuda humanitaria'

El CEO de la Ciudad Humanitaria Internacional de Dubái, Giuseppe Saba, durante la entrevista con “La Decana”. Cedida

La Ciudad Humanitaria Internacional de Dubái es el centro de las organizaciones humanitarias y las empresas que las apoyan. Entre ellas se encuentran la Organización Mundial de la Salud, la oficina de las Naciones Unidas para los refugiados, la Cruz Roja Internacional, el Programa Mundial de Alimentos y Unicef. Se estableció en 2003 con un objetivo simple: es el mayor centro de ayuda del mundo, algo que es útil no solo en tiempos de crisis global –como la pandemia de coronavirus–, sino también para hacer frente a las necesidades de los afectados por conflictos de guerra y catástrofes naturales, entre otras afectaciones que sufren los países y las poblaciones mundiales. De ese trabajo y el rol de Panamá como Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria conversó con La Estrella de Panamá el director ejecutivo de la Ciudad Humanitaria Internacional de Dubái, Giuseppe Saba. Panamá forma parte del conglomerado de bancos de datos de ayudas humanitarias del mundo. El hub humanitario de Panamá es el primero de la región.

¿Cuál es el trabajo que realizan desde la Ciudad Humanitaria Internacional de Dubái? ¿Cuál ha sido la experiencia de la región?

Aquí estamos hablando de preparación y respuestas a las emergencias. Voy a darle una gran experiencia de esta región. A partir del mes de junio hasta finales del año, normalmente es el periodo de los huracanes. Está claro que esta es una región que tiene experiencia y tiene también la idea de cuán importante es la preparación por la respuesta a las emergencias. Cuando hablamos de preparación estamos hablando de entrenamiento, de ayudas humanitarias listas para ser enviadas a los países afectados. Estamos hablando también de conocer el país y preparar a la población local para una mejor respuesta. En la Ciudad Humanitaria de Dubái está claro que tenemos una experiencia que está basada en otras partes del mundo, pero dentro de la Ciudad Humanitaria, que es una zona franca, como es Panamá Pacífico, donde está el Centro logístico Humanitario de Panamá. La diferencia es que el hub humanitario (de Dubái) es el más grande del mundo.

¿Cuántos trabajan con ustedes?

Trabajan al interior unas 500 personas y más o menos 80 diferentes organizaciones, entre ellas, humanitarias y empresas. Este es el componente de Dubái. Como zona franca también tenemos autoridad para hacer licencia y registro de las empresas, de las organizaciones no gubernamentales o internacionales que hacen el trabajo en el sector humanitario.

¿Hasta dónde tienen intervención?

Dubái tiene un área de intervención más larga que la región de América Latina y el Caribe. La Ciudad Humanitaria de Dubái normalmente tiene una intervención hasta el sureste asiático, el medio oriente, el continente africano, donde está la presencia de las dos terceras partes de la población mundial.

¿Cuál es el área más afectada que atienden?

El sureste asiático es la más afectada por catástrofes naturales, como lo es Sudán, en el periodo de los monzones, terremotos e inundaciones. Toda la clasificación de las catástrofes naturales están el sureste asiático, en África y en el medio oriente. En esta región también está el área de conflicto, por eso es que la Ciudad Humanitaria de Dubái ahora es la más larga del mundo porque las mismas organizaciones han pedido espacio, en general. Las dos ciudades humanitarias, las hermanas como las llamo, Dubái y Panamá (por ejemplo) decidieron trabajar juntas, cooperar y colaborar. Esto es muy importante porque está claro que este trabajo no se puede hacer solo. Tenemos que hacerlo con los otros y compartir la experiencia, las buenas prácticas y el conocimiento. Hay un conocimiento en esta región, en particular, con los huracanes que no se tiene en otra región. Y esta es la compartición de las informaciones sobre el preposicionamiento de ayudas humanitarias, y este es el principio.

Profundice sobre la cooperación entre Dubái y Panamá. ¿En qué consiste?

El pasado mes de marzo, Janaina Tewaney (ahora canciller de la República de Panamá), cuando estuvo como ministra de Gobierno firmó un acuerdo con el vicepresidente de la junta directiva de International Humanitarian City (IHC) (Ibrahim Mohammed Bumelha). Un acuerdo de cooperación y colaboración entre las dos ciudades humanitarias de Dubái y el centro logístico humanitario de Panamá. Esta es la primera etapa de colaboración. Un segundo acuerdo fue firmado también con la directora general de Aduanas de Panamá, Tayra Barsallo, porque tenemos necesidad de saber exactamente el movimiento de las ayudas humanitarias. No importa cuál es el producto que llega o sale de un país, hay una regla principal que es que tiene que pasar a través de Aduanas.

¿Por qué Aduanas?

Las aduanas tienen una buena información, igual que también la tiene el movimiento de las ayudas humanitarias. Está claro que cada ayuda humanitaria tiene un código y cada organización humanitaria tiene un código. Se trata solamente de cruzar los datos de las organizaciones humanitarias para saber exactamente qué se está moviendo. Este es otro paso muy importante, porque estamos hablando de un sistema informático, estamos hablando de un programa de banco de datos de logística humanitaria que se empezó en Dubái y está continuando en Panamá con el soporte de Aduanas de Panamá. Se sigue el mismo proceso con las Aduanas de Italia, que es otro hub humanitario. Vamos a continuar con los otros hubs humanitarios que están en el mundo. Estamos hablando de diez u once. Me refiero a los hubs humanitarios que tienen preposicionadas las ayudas para respuesta internacional no para respuesta nacional, porque está claro que las ayudas nacionales no van a salir del país normalmente, están dentro del país. Este es un banco de datos muy importante no solo para la comunidad humanitaria, sino también para los países afectados, porque si se ejerce de la protección civil de ahí o de algún otro país, tienen la necesidad de saber dónde están las ayudas humanitarias más cercanas a su país. Al tener esta información, ahora a través del banco de datos de logística humanitaria, estamos preparando esta herramienta con la colaboración de las aduanas para tenerla a disposición, principalmente de los países afectados, y en segunda fase de la comunidad humanitaria, porque de esta manera se sabe qué está llegando al país afectado, qué falta, y cuáles son las prioridades, etc. Este es el principio.

¿A cuánto asciende el movimiento de la carga de las ayudas humanitarias que envían por año?

El número de envíos y el valor de ayudas preposicionadas para la comunidad humanitaria es muy larga. En los últimos años, en Dubái tenemos una media de 1,200 a 1,500 envíos al año por un valor total de una media de $140 millones a $150 millones, para servir a una media de 120 países diferentes, por distintas razones. En el pasado por la pandemia, y este año el movimiento de ayudas humanitarias ha sido muchísima por la guerra en Ucrania y también por las inundaciones en Pakistán, en Sudán. Este es el movimiento de ayudas que le cuesta y hace la comunidad humanitaria.

Y, en Panamá, ¿a cuánto asciende esa carga de ayuda humanitaria?

En Panamá, por ejemplo, está en una media de $10 millones u $11 millones de ayudas humanitarias que son de las manos de la comunidad humanitaria, que está claro es donde se trabaja mucho en este periodo, aparte de catástrofes naturales y otras que son más complejas y diferentes. El principio es estar preparados para una buena respuesta humanitaria y por eso está la colaboración entre las ciudades humanitarias hermanas de Dubái y Panamá. El sueño de nuestra parte, de los compañeros de Panamá y de Dubái, es conectar todos los otros hubs humanitarios para trabajar juntos. Están los hubs humanitarios de Australia, Malasia, Emiratos Árabes (Dubái), Jordania, Kenia, Camerún (África), Ghana (África), sur de Italia, islas Canarias (España) y Panamá.

¿En qué posición se encuentra Panamá como 'hub' humanitario?

Si queremos comparar Panamá y Dubái, las dos posiciones son estratégicas. Todos los hubs humanitarios más o menos están en posiciones estratégicas, pero Panamá está claro que es crucial y esencial para toda la región del Caribe y no solo de las Américas.

¿Cuales son las principales situaciones por las que envían ayuda?

Las ayudas normalmente son para ofrecer, luego del paso de huracanes, inundaciones o terremotos, un techo, comida, electricidad, situaciones higiénicas o sanitarias, asistencia de salud, tratamientos con medicamentos u otros materiales sanitarios, producción de agua para beber, recolección de datos. Las ayudas pueden ser de diferentes tipos, y estas están identificadas, bien estandarizadas para los organismos internacionales. En los últimos años, en Dubái, una media de 10% de toda la carga estaba más interesada en el soporte del sector salud. Ahora el sector salud, la preposición más o menos está entre el 40% y 50% del total que se va a presentar de material para salud. Está claro que hay una preocupación seria por las pandemias y por las epidemias, y esto es muy importante; y también la potabilización del agua.