Asamblea contra reloj para aprobar el presupuesto del Estado para 2023

La Asamblea culmina el 31 de octubre la primera legislatura del cuarto período de sesiones ordinarias. Archivo | La Estrella de Panamá

El Órgano Legislativo entra hoy en su última semana de sesiones, de la primera legislatura de este cuarto periodo de sesiones ordinarias, con importantes proyectos de ley pendientes de aprobación como el Presupuesto del Estado para la vigencia fiscal de 2023.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, aprobó el pasado 14 de octubre devolver al Ejecutivo el proyecto del presupuesto que asciende a $27,162.9 millones, para que hagan cambios y lo devuelva nuevamente al Legislativo.

El proyecto aún no ha sido devuelto, algo que se espera ocurra en las próximas horas para que la Comisión de Presupuesto lo discuta y lo apruebe en primer debate para remitirlo al pleno.

De igual manera, y aunque el Órgano Ejecutivo no ha nombrado al jurista que debe ocupar el cargo que dejará vacante en diciembre el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSS), José Ayú Prado, de hacerlo en los próximos días, también le corresponderá a la Asamblea, ratificar o no este nombramiento en lo que queda de este período.

Si el Ejecutivo designa a un nuevo magistrado después del 31 de octubre, día en que culmina el actual período legislativo, deberá llamar a la Asamblea a sesiones extraordinarias para discutir esta ratificación.

Asimismo, por el poco tiempo que queda de esta legislatura, se podría discutir en sesiones extraordinarias el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, que tampoco ha sido remitido por el Ejecutivo a la Asamblea.

El Legislativo también tiene en su agenda la discusión del proyecto que aprueba la adenda No.1 al Contrato No. A-2017-12 de 17 de mayo de 2013, suscrito entre El Estado y la sociedad Panamá Canal Colón Port, Inc., (hoy Panama Colón Container Port, Inc.),

Para el analista político José Eugenio Stoute, la Asamblea ha forzado la convocatoria a sesiones extraordinarias al desatender deliberadamente la aprobación del Presupuesto del Estado, y la ratificación del ciudadano que proponga el Consejo de Gabinete como nuevo magistrado de la Corte.

Sostuvo que en cuanto al presupuesto estatal, se trata de una clara amenaza, ya proferida por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, en el sentido de que el Ejecutivo debe satisfacer las modificaciones al presupuesto solicitadas por la Asamblea, o no aprobarán el presupuesto.

“La amenaza es innegable y han colocado al Ejecutivo entre la espada y la pared. Vaticino que se le concederán todas sus peticiones a la Asamblea. Será una muestra más de la debilidad del actual gobierno”, indicó.

En cuanto a la ratificación del nuevo magistrado, sostuvo que existe una grave discrepancia entre lo que desea el Ejecutivo y lo que está dispuesta a refrendar la Asamblea. “La situación es muy grave y sospecho que la Asamblea terminará por obtener grandes beneficios electorales a cambio de acceder a la ratificación de la persona que desea el Ejecutivo”, precisó.

En tanto, el politólogo Richard Morales indicó que esta “fue una legislatura marcada por la incapacidad de la Asamblea de atender los temas prioritarios del país, sobrepasada por la mesa del diálogo y las reivindicaciones populares”.

Además, dijo, se agudizaron las diferencias y negociaciones a lo interno del partido de gobierno, de cara a los procesos electorales internos.

“Todo parece indicar que el Ejecutivo y el Legislativo han llegado a acuerdos sobre gran parte de los proyectos de ley. Con el nuevo magistrado la dinámica es la misma, todo parece indicar que ya negociaron”, concluyó Morales.