Partidos opositores cuestionan falta de independencia en la Corte, tras nombramiento de magistrados del TE

Presidentes de partidos políticos opositores cuestionaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de nombrar a los juristas Luis Guerra Morales y Jacob Carrera Spooner, como magistrado principal y suplente del Tribunal Electoral (TE), respectivamente, por mantener ambos una militancia evidente en el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Por un lado, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón señaló que lo que le decepciona es que esta decisión provenga de una Corte Suprema de Justicia con los magistrados y magistradas que designó el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

"Él designó cinco magistrados que fueron precisamente los cinco que votaron por los magistrados principal y suplente del Tribunal Electoral, entre ellas, cuatro mujeres que vienen del Órgano Judicial, del cual uno esperaba mayor independencia", precisó.

Sostuvo que en los corrillos políticos se indicaba que había un planteamiento por parte de la Corte de que ellos nombrarían como magistrado de la Corte a quien la presidenta del Órgano Judicial, María Eugenia López respaldaba, y que a cambio, fuera nombrado como magistrado en el Tribunal Electoral a quien el Ejecutivo quería.

"El magistrado del Tribunal Electoral había que nombrarlo antes del 15 de noviembre, y el magistrado de la Corte había que nombrarlo antes del 1 de enero de 2023. Lo que me parece curioso es que no teniendo que nombrar al magistrado de la Corte sino hasta diciembre, precisamente lo nombran un día después de la designación del magistrado del Tribunal Electoral. Eso es demasiada coincidencia para ser casual", señaló.

Recalcó que decepciona que teniendo una Corte Suprema que por primera vez tiene una mayoría de mujeres, que no pertenecen a partidos políticos, sean precisamente ellas, con el otro magistrado que designó el PRD, en este periodo, pongan no solo a miembros del PRD inscritos, sino al ex presidente del Comité de Elecciones del PRD y a uno que fue candidato a diputado "Osea, son militantes de verdad. La Corte Suprema de Justicia debería tomar sus decisiones con transparencia", precisó.

Por su parte, el presidente del partido País, José Alberto Álvarez manifestó que con la designación de dos connotados miembros del PRD, en el Tribunal Electoral se esfumaron las esperanzas de tener un magistrado independiente de partidos políticos.

"El Tribunal Electoral es el árbitro y único árbitro de las elecciones en el país, por tanto, debe ser totalmente apolítico. La Corte perdió la oportunidad de escoger una magistrada mujer, teniendo una Corte con mayoría de mujeres", precisó.

Agregó que como político no tiene ninguna esperanza ni cree en el Tribunal Electoral. "Vamos a ir a unas elecciones con muchas interrogantes sobre la posibilidad de un fraude electoral".

Álvarez dijo además que la Corte al no exigir una mayoría calificada que es la que se exige por ejemplo para declarar culpable a un diputado que es de 6 votos, por lo menos para la elección de un magistrado tan importante como el del Tribunal Electoral, debió exigirse una mayoría calificada.

Mientras que el presidente del Partido Popular, Daniel Brea sostuvo que el abogado Guerra es una persona de mucha experiencia y señaló que la Corte está dentro de su derecho a elegir a la persona que ellos quieran designar.

No obstante, indicó que lo único aquí es que la ciudadanía esperaba que los magistrados escogieran a una persona más independiente y que no proviniera de un partido político.

"Solo esperamos que el magistrado Guerra se siga desenvolviendo con eficacia y eficiencia y que el Tribunal Electoral se mantenga vertical en el desarrollo de las elecciones, como siempre lo ha hecho", concluyó.