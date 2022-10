Juan Jované: En Panamá se ha dado una recuperación económica sin empleo

Juan Jované, economista y docente universitario Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

Tras dos años de la pandemia y la crisis socioeconómica que provocó, el país ha tenido una “especie de recuperación económica sin empleo”, según el economista y docente universitario Juan Jované.

Este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá dijo que la ciudadanía esperaba un buen plan de recuperación, pero el Ejecutivo prefirió depositar su “confianza” en que “solo el mercado va a resolver y que no se necesita un plan”, algo que consideró un error.

Jované indicó que aunque Panamá ha registrado signos de recuperación en sectores dinámicos como la minería, aquellas ligadas al Canal de Panamá o la logística, estos no representan un aumento significativo en oportunidades de trabajo.

Según el economista, la producción agropecuaria sería una actividad que podría atender en parte la necesidad de crear más oportunidades de trabajo para la población, con miras a propiciar una agroindustria. También el sector turismo que, aunque esta en fase de recuperación, igual produce divisas y crea plazas de trabajo.

“Somos el país en América Latina con el déficit más grande entre exportación e importación de alimentos”, destacó en cuanto a la débil soberanía alimentaria en Panamá.

Con respecto a la crisis del programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), el también exdirector de esta institución apuntó que las opciones propuestas de aumentar la edad de jubilación a las mujeres y hombres a 65 años, o subir la cuota hasta 18% y bajar la tasa de reemplazo de 60, implican sacrificar a la población.

Añadió que hay otras formas de enfrentar el colapso del IVM. Una de estas podría ser la ampliación de la afiliación y por tanto mayores ingresos para la CSS. El 25% de la gente que tiene derecho a seguridad social no está inscrito en la Caja, explicó.

Agregó que por lo menos el 27% de las empresas privadas evade a la CSS; ir a buscar esos fondos ayudaría al sistema de pensiones, manifestó Jované. Unos 227 mil trabajadores de este país cuyas cuotas quizá se les descuentan, no se entregan a la CSS, “entonces, este es el tipo de cosas que hay que corregir para no sacrificar a la población”.

Frente a esta situación, Jované criticó que el gobierno no quiere atender la crisis del IVM no solo porque “no tiene el capital político” para aplicar medidas que van a castigar a la ciudadanía –y que probablemente serán rechazadas–, sino también por no afectar sus cálculos electorales de cara a 2024

“Están tratando de repetir lo que pasó con la Ley 51, esperar a que el próximo gobierno tenga más capital político, eso es irresponsable”, dijo.

El docente no descartó que el Ejecutivo quiera ganar tiempo paliando el problema del IVM con deuda pública.