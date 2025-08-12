Incidencia en la Línea 1 del Metro: ¿qué fue lo que ocurrió?

Miles de panameños se vieron afectados, la mañana de este martes, cuando el Metro de Panamá reportó una incidencia en la Línea 1, que recorre de Villa Zaíta hasta Albrook.

El servicio se fue recuperando de manera parcial, la Línea 1 solo operaba hasta la estación de Vía Argentina. Después de horas, el Metro de Panamá informó que la línea estaba operativa en su totalidad.

¿Qué provocó la incidencia en la Línea 1 del Metro de Panamá?

Según reportes ciudadanos, una persona había fallecido, sin embargo los informes oficiales reportan que una adulta mayor, de 53 años, que se encontraba en el andén cayó en la vías del tren en la estación de Vía Argentina.

El hecho provocó una rápida acción del equipo del Metro de Panamá, que procedió a paralizar la operación de la Línea 1 y de los estamentos de seguridad que llegaron al lugar.

La paciente fue rescatada, atendida por personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá y trasladada a un centro médico.

Entre las recomendaciones que siempre recalca el Metro de Panamá a sus usuarios es esperar el tren detrás de la línea amarilla que bordea los andenes en todas las estaciones, esto con la intención de evitar accidentes.