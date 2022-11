Francisco Carreira presentó denuncia por anomalías en el registro de firmas

El precandidato presidencial por la libre postulación, Francisco “Paco” Carreira Pitti, presentó ante la Fiscalía Electoral una denuncia por anomalías detectadas en el sistema de registro de firmas del Tribunal Electoral (TE).

Carreira detalló que el lunes 28 de noviembre, a las 11:09 a.m., cuando su equipo de trabajo procedió a descargar el reporte de firmas aceptadas que facilita la página del Tribunal Electoral, para su sorpresa en tres días se habían registrado, por app, unas 277 firmas a favor de su candidatura por una activista de la provincia de Bocas del Toro.

“¿Cómo es posible que a mí me vayan aparecer 277 firmas de personas que no son activistas míos, y porqué ellos pueden usar el app durante estos días y nosotros no?... es lo que hay que investigar aquí”, cuestionó el precandidato presidencial.

Señaló que su precandidatura no tiene habilitada app para esa provincia, por lo que esta activista, que no conoce, trabaja para otro precandidato, “sin embargo, se me acreditaron las firmas”, advirtió.

Para Carreira, el Tribunal Electoral tiene la responsabilidad de descubrir cuál es la manipulación tecnológica. “Los magistrados, los precandidatos y los electores estamos siendo víctimas de una manipulación tecnológica, y eso es lo que está reflejado”.

Además denunció que identificaron que una precandidata a la Presidencia de la República aparecía como activista de Carreira. “Esta situación nos generó serias dudas sobre quiénes tiene la facilidad para incluir o excluir firmas, activistas y resultados a nuestro proceso. Además, ¿quién me garantiza que, así como a mí me aparecieron firmas de otro precandidato, mis firmas puedan aparecer en la de otro?”, cuestionó.

Denunció que aún el Tribunal Electoral tiene a sus activistas inhabilitados para el uso del app para la recolección de firmas, a pesar de que Osman Valdés, director nacional de Organización Electoral del TE, aclaró en un comunicado que la institución no ha suspendido a activistas, “yo estoy inhabilitado, y me enviaron una nota diciendo quienes son los activistas que ya están habilitados y en la cual no estoy yo”.

Además señaló que la Dirección de Auditoría Interna (DAI) del Tribunal Electoral (TE) no ha entregado el informe que detallará cuántas firmas de respaldo a precandidatos por la libre postulación que fueron recogidas a través del APP para dispositivos móviles, serán anuladas por irregularidades, tal como lo anunció la entidad.

“Le han vulnerado el debido proceso a la gran mayoría de los precandidatos a la libre postulación. ¿Como el Tribunal Electoral suspende el APP, sin informes, sin defensa y sin un acto administrativo formal? que explique el porque de la suspensión de los activistas”, agregó Carreira.