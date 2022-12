Los migrantes sin rostro en Darién

Durante los últimos tres años, el Imelcf ha realizado 10 entierros en la provincia de Darién. Cedida

Llegar a Estados Unidos por tierra era su meta, lograr el “sueño americano” su objetivo. Esta es una historia que no tiene nacionalidad, nombre, género, edad ni posible causa de deceso. Se trata de 79 cadáveres de migrantes irregulares cuyo último aliento quedó atrapado en el tapón de Darién, la frontera natural de Panamá y Colombia. Ahora sus restos, sin reconocer ni reclamar, descansan en los cementerios de La Palma, Santa Fe y El Real. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha contabilizado que en el mundo, al 13 de octubre de 2022, al menos 3.788 personas han perdido la vida mientras migran internacionalmente este año.

Durante los últimos tres años, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) ha realizado 10 entierros en Darién. Aunque los cuerpos no fueron reclamados ni identificados, los restos no van a una fosa común, en su lugar, previo y durante el entierro, se cumplen una serie de protocolos internacionales, todos con estudios técnicos de antropología, odontología, genética (ADN) y necroidentidad. Estos cuerpos son inhumados con una codificación y una georreferenciación específica, de forma individualizada en tumbas colectivas, es decir, son entierros que forman parte de un proceso ordenado y con la debida identificación o codificación de todos los cuerpos y piezas anatómicas, preservando la individualidad de cada cadáver.

El manejo del cuerpo o de los restos comienza con la diligencia de levantamiento del cadáver en el punto del hallazgo, allí la fiscalía ejecuta el procedimiento y, posteriormente, el cuerpo es remitido a la Morgue Judicial de La Palma, la Morgue Judicial de El Real de Santa María, o a una nevera cadavérica ubicada en Santa Fe.

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo al momento de su hallazgo, la causa de muerte predominante es indeterminada . Mientras tanto, si las condiciones físicas del cuerpo lo permiten, toman la impresión dactilar con fines de identificación. Sin embargo, cuando el cuerpo no está identificado, es abordado de manera multidisciplinaria por un médico forense, un odontólogo forense y un antropólogo forense, con el propósito de ejecutar todos los estudios necesarios para la individualización e identificación. Asimismo, toman muestras para la obtención del perfil genético en caso de que sea necesario.

Los migrantes sin rostro en Darién

Aclaran que no es posible establecer la filiación biológica del individuo, ya que al desconocer su origen o procedencia, a pesar de que pueda tener rasgos físicos asociados a un fenotipo de una región específica, no se puede aseverar su origen de nacionalidad.

La recopilación de datos anterior la denominan post mortem, para ser cotejada con la información ante mortem o pre-desaparición, aportada por los presuntos familiares, cuando aparezcan.

Todos los cuerpos que ingresan a las morgues judiciales del Imelcf en el territorio nacional, como cadáver desconocido, son objeto de estudios médico-forenses. Cada área pericial conserva un registro de la información que ha podido ser obtenida en los estudios realizados, por lo tanto, de requerirse una comparación con alguna información ante mortem o pre-desaparición, el Imelfc cuenta con la misma, levantada e ingresada en la base de datos de los cuerpos no identificados.

Los migrantes sin rostro en Darién

Morgues y cementerios

En un momento determinado los cadáveres de los migrantes olvidados fueron a parar a neveras cadavéricas de la Morgue Judicial. La capacidad de almacenamiento en La Palma es de cuatro cadáveres; en El Real y en Santa Fe es de dos cadáveres, respectivamente.

De acuerdo con la Resolución DG-054-2020, que aprueba el procedimiento de recepción y entrega de cadáveres y de restos humanos en las morgues judiciales del Imelcf de Panamá, si transcurridos 30 días desde el ingreso del cadáver a la Morgue Judicial, este no ha sido retirado, se procede a hacer un entierro, para lo cual el Imelcf solicita la aprobación de la autoridad competente para la disposición final de los restos humanos. No obstante, por la falta de disponibilidad de terrenos en los cementerios municipales, el Imelcf se ve limitado para inhumar los cuerpos de las personas no retiradas de las morgues judiciales, por lo que los entierros no se llevan a cabo con la periodicidad requerida por la falta de espacio en las neveras mortuorias.

Ante la incidencia de casos, Panamá busca emular la iniciativa de Honduras de un cementerio humanitario. La propuesta panameña data de 2019. En septiembre pasado, el Imelfc dio inicio a establecer un convenio entre el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Municipio de Pinogana y el Imelcf, para la construcción de un panteón de resguardo humanitario forense en el cementerio de El Real de Santa María, en donde se aspira a que puedan ser almacenados los restos de los migrantes rescatados en la provincia de Darién.

Normalmente, los cadáveres de migrantes son inhumados en enterramientos controlados de manera digna y humanitaria en espacios coordinados previamente.

En Darién, el Imelcf trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Fronteras, las alcaldías de Darién y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Del 1 de enero al 28 de octubre de 2022, Panamá registró el ingreso de 208.866 migrantes irregulares cuya intención es llegar a Norteamérica. Solo en la semana del 24 al 28 de octubre el país recibió 2.952 migrantes irregulares.