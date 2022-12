Las elecciones generales de 2024 serán el 5 de mayo. Shutterstock

Un tercio de los votantes se inclinaría a votar por el expresidente de la República Ricardo Martinelli, si las elecciones fueran hoy.

Muy de cerca está José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente de la República, con la aceptación de un 26% de los votantes.

Con un 11% se ubica Rómulo Roux en el tercer lugar y el 8% votaría por Ricardo Lombana, igual porcentaje lo haría por el líder arnulfista José Blandón.

Cuando se preguntó cuál de las siguientes figuras políticas podría ser el próximo presidente para las elecciones de 2024, un 29% se inclina por Ricardo Martinelli, en segundo lugar se menciona a José Gabriel Carrizo con el 25% y en tercer lugar se ubicó Rómulo Roux con el 11%.

Martinelli y Carrizo cierran el año 2022 a la cabeza de las encuestas

La muestra de la encuesta es de 1.800 panameños en todas las provincias y la comarca Ngäbe Buglé. La encuesta se realizó desde el 6 al 10 de diciembre. Este estudio, como todos los que se hagan al amparo del Código Electoral, está sujeto a no reflejar la certeza de los resultados.

A la pregunta por cuál candidato no votaría en las elecciones de 2024, 33% no votaría por Saúl Méndez; 28% no votaría por Ricardo Martinelli, 15% no votaría por Zulay Rodríguez; 7% no votaría por Gaby Carrizo y finalmente un 8% no votaría por Rómulo Roux.

La encuesta, que tiene un margen de error de 2,3% y un nivel de confianza del 95%, detalla que existe un 33% de simpatizantes con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), 15% con Realizando Metas, mientras que el 13% simpatiza con Cambio Democrático, un 7% simpatiza con el Partido Panameñista y un 6% con el Movimiento Otro Camino.

En la medición de diciembre se destaca que los independientes aumentan de 9% al 15% de simpatía entre la encuesta de septiembre pasado y la de diciembre. .

Hay un 10% que no simpatiza con ningún partido, pero las observaciones de la encuesta es que parece ser que la disminución que tiene este renglón con respecto al mes de septiembre se inclina por los independientes y un ligero porcentaje por el PRD.

La encuestadora utilizó la técnica del último cumpleaños para determinar a qué adulto se entrevistaba si había más de uno en el hogar. En caso que no hubiera un adulto en el hogar, se saltaban tres residencias para volver a encuestar.

La muestra aleatoria estratificada detalla que se sorteaban las manzanas en los centros urbanos.

Aunque no hay diferencia significativa, se observa un ligero aumento del 1% en la evaluación del presidente Cortizo, que alcanzó un 48% de aceptación al considerarla “buena”.

Una gran mayoría (77%) considera que se están manejando de buena forma los programas agrícolas que buscan mantener y fomentar la producción nacional.

Continúa la aprobación por parte del pueblo panameño con respecto al manejo del programa Panavac por parte del gobierno del presidente Cortizo, donde el 76% lo aprueba.

Siete de cada diez panameños aprueban el manejo de los programas sociales.

Seis de cada diez panameños consideran que el gobierno le está dando apoyo importante al manejo del deporte en Panamá.