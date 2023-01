Michael Chen: Colón tiene un sancocho de situaciones que le impide salir adelante Cedida

Michael Chen es un joven que se autodefine como “común y corriente”, criado en la provincia de Colón. Sus abuelos migraron de China hace más de 80 años en busca de un mejor futuro. La vida los llevó a establecerse en la ciudad atlántica, y les enseñaron a sus hijos y nietos a amar ese lugar.

Afirma que es un colonense de pura cepa, aunque tiene los ojos “jalados”. Ante la deplorable situación por la que atraviesa su ciudad, Michael Chen decide involucrarse en la búsqueda de solución de los problemas y se convierte en un agente de cambio.

No obstante, está consciente de que una sola persona no es suficiente para cambiar las costumbres arraigadas de una sociedad, pero puede ser la que dé el inicio de cambios positivos.

Desde los 22 años donó su tiempo en la Cámara de Comercio de Colón, y no es hasta el año 2022 cuando decide postularse para asumir la responsabilidad de presidir el gremio más antiguo de Panamá. Este joven empresario afirma con énfasis que revitalizar y cambiar la percepción e imagen de Colón depende de todos. “Podemos ver lo negativo, lo deficiente, lo que hace falta, o podemos decidir ver los problemas como oportunidades y tomar acción. Tenemos la oportunidad de oro de hacer algo diferente en Colón...” ¿Si no es ahora, entonces cuándo?, se pregunta el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia.

Has hablado del resurgimiento de Colón con una nueva mentalidad y coherencia, ¿a qué te refieres específicamente?

Colón tiene todo para salir adelante: la Zona Libre más grande de América, puertos, la ciudad mejor trazada de la región, playas y costas envidiables, pero por años se nos ha olvidado lo más importante: su gente.

Es por eso que apelo a un cambio de actitud y forma de pensar para cambiar a Colón a través de las personas; empezar a hacer cambios que parecieran insignificantes, como botar la basura apropiadamente, los buenos modales, actuar con rectitud y con valores, dar nuestra mejor cara y servicio a aquellos que nos visitan, porque un gran número de buenas acciones ocasionan y generan grandes transformaciones.

¿Cuál es la problemática que afecta a Colón y cuál es la nueva actitud que se requiere para resolver los problemas?

Colón tiene un sancocho de situaciones que le impiden salir adelante: corrupción, inseguridad, infraestructuras deficientes (espacios públicos, acueductos, edificaciones, etc.), desempleo rampante, falta de ornato y aseo, carencia de educación y cultura, entre otras cosas. Todo esto no es nuevo, ya lo sabemos, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? No hemos entendido que para cambiar Colón y reconstruir la credibilidad y confianza se requiere de la participación de todos: sociedad civil, Gobierno nacional y empresa privada.

Por eso apelo a un trabajo en equipo con un cambio de actitud y que todos aportemos...menos palabras y más acciones concretas.

¿Qué pasó con Colón, provincia que otrora fue la “tacita de oro” y que inclusive sabemos que su beligerancia económica hizo que la primera Cámara de Comercio estuviese ubicada en la ciudad atlántica?

Te lo resumo en una frase: falta de sentido de pertenencia de todos: sociedad, empresa privada y gobierno. Por una parte, las empresas más grandes de Panamá iniciaron en Colón y poco a poco fueron migrando hacia la capital. Lastimosamente, el crecimiento de la actividad comercial no fue de la mano con el desarrollo inmobiliario, social, cultural y educativo de la ciudad. Segundo, Colón es la provincia que más aporta al producto interno bruto per cápita de nuestro país, pero las inversiones gubernamentales en proyectos no son cónsonos con la realidad del aporte. Por último, debido a la facilidad de tránsito Panamá-Colón, tenemos una sociedad civil que prefiere invertir sus recursos en viajar hasta la capital para realizar sus actividades de consumo y esparcimiento. No se ha ejecutado un plan de continuidad, activación y preservación de la provincia en general.

Colón tiene problemas serios de infraestructura y constantemente se producen inundaciones, ¿por qué ocurre eso?

Históricamente la ciudad de Colón ha sufrido inundaciones y esto se ha acrecentado con el pasar del tiempo. Muchas áreas de la ciudad se encuentran a un nivel igual o inferior al del mar. Esto, aunado a la falta de mantenimiento de las bombas pluviales, la mala disposición y recolección de la basura, y la destrucción de los manglares (barreras protectoras naturales) debido a la expansión de áreas comerciales y de vivienda, da la receta para la inundación perfecta.

¿Qué planes hay para contrarrestar esos problemas?

Desde la Cámara de Comercio de Colón sugerimos un cambio estructural profundo que involucre a todos los actores:

-Autoridades nacionales: acelerar el paso con reparaciones de bombas y ejecutar plan de mantenimiento rutinario.

-Autoridades locales: redoblar esfuerzos para dar seguimiento a ornato, orden y aseo de Colón. Ser enérgicos con las multas y realizar campaña de concienciación.

-Empresa privada: empresa recolectora de basura debe redoblar esfuerzos para seguir con su ardua tarea. Comercios deben hacer correcta disposición de desechos.

-Sociedad civil: Hacer correcta disposición de la basura. Pagar la tasa de aseo, pues hay una alta morosidad.

Y para la juventud, ¿hay algún plan?

A través de la Cámara de Comercio de Colón hemos iniciado la campaña 'El cambio comienza por mí', con el fin de incidir en nuestra población. Para hacerle entender que Colón es una gran provincia y que cada uno puede aportar al cambio. Solo con iniciativas de la sociedad civil y la empresa privada que perduren a través del tiempo, se logra el verdadero desarrollo sostenible. Faltan muchas más iniciativas gubernamentales que impacten e incidan directamente en la educación, arte, deporte, cultura, etc., para alejar a la juventud de los vicios y la delincuencia.

Es importante garantizar las condiciones para el progreso mediante el desarrollo pleno de nuestra juventud.

¿Hay algún proyecto específico para potenciar ese gran tesoro escondido que es Colón?

El mayor valor turístico de Colón es una mezcolanza de cultura, historia, gastronomía, infraestructura histórica, costas, playas, y lo más importante: la gente. La única manera de potenciar la provincia es a través de un plan organizado que reactive la economía, promueva la inversión, genere empleos, rescate espacios, y que involucre a los colonenses. Ese plan existe a través de una ley que se llama Colón Puerto Libre. El Sistema Especial de Colón Puerto Libre se establece mediante una ley que tiene más de 28 años. Permite que las 16 calles de Colón sean un duty free que promueve la venta de productos al por menor, libre de impuestos. Esto incentiva la inversión nacional e internacional. Lamentablemente este sistema especial no ha sido bien impulsado ni ejecutado. Hacen falta tres cosas para que funcione: voluntad, mercadeo y tecnología.

¿Por qué la gente se va de Colón?

Tres palabras fundamentales: enfoque, voluntad y conveniencia. Nos hemos enfocado tanto en la Zona Libre y los puertos, que hemos perdido el norte. No hemos puesto nuestros ojos en el activo más importante de Colón, que es su gente. Debido a esto, existe una fuga de talentos de colonenses a otras latitudes. Al no prestarle atención a la ciudad, a la costa abajo y a la costa arriba, crece la inseguridad, la falta de inversión, falta de mantenimiento, falta de todo, y la gente decide irse a otros sitios más “convenientes”. De esta manera se abre la ventana para que lo malo se apodere de espacios y llene los vacíos.

Precisamente, otro tema de Colón que no podemos dejar por fuera, es la inseguridad. ¿A qué se debe y qué se está haciendo para enfrentar esta situación?

Todas las ciudades portuarias tienen situaciones de inseguridad ya que se prestan para la logística del comercio ilícito. A esto sumamos una alta tasa de desempleo, ofertas atractivas a jóvenes por parte del crimen organizado y una baja inversión en educación, arte, cultura y otras actividades que rompan con el ciclo del vicio y malas prácticas. Por esto, nosotros proponemos un comité de seguridad por Colón que involucre a la sociedad civil, la empresa privada, el gobierno local y nacional y la comunidad internacional para ayudar a solucionar las distintas problemáticas en materia de seguridad. Obviamente no se eliminará por completo la inseguridad, pero se pueden crear medidas innovadoras y creativas para minimizarla y brindar otras ofertas (empleos, emprendimientos, turismo) que no sean el crimen organizado. Un buen ejemplo de lo que planteamos se logró en Medellín, donde la gente ahora vive y gana más del turismo que de las drogas.