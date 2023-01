La administración Cortizo sigue en deuda con el sector marítimo

Vista del Canal de Panamá Archivo | La Estrella de Panamá

Desde el pasado 2 de enero muchos han sido los análisis sobre el discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo, en torno a su gestión gubernamental, sin embargo, en esa disertación que duró poco más de 90 minutos, olvidó mencionar un tema que es de suma importancia para el país, el sector marítimo.

El abogado especialista en derecho marítimo Francisco Carreira expresó su profunda decepción por la omisión, “imperdonable” del mandatario al no mencionar siquiera el rol que juega y debe jugar el sector marítimo panameño ante la actual coyuntura nacional, en su lista de 200 obras y proyectos en curso y los que están en línea para su ejecución.

Carreira considera que Cortizo no recordó que cuando la economía estaba paralizada por la pandemia, “el sector marítimo, por su conexión con las rutas comerciales que circundan el planeta, permaneció firme, no sin sacrificios, manteniéndose como una de las industrias locales que mantuvieron su valor y contribución al país en las peores de las circunstancias”. Al contrario, dijo, el presidente “atribuyó la recuperación del país, no a industrias como la marítima, al menos en parte, sino a su propia gestión, como si el gobierno existiere en un vacío que no contempla el trabajo arduo de otros actores sociales”.

Dice que una vez más el presidente se ocupó por abordar en gran dimensión el tema minero y los beneficios que otorga al país, ignorando la importancia de la industria marítima que aunque es cierto que tiene dificultades, “jamás ha dejado esta estela de polémica y choque de sectores, expectativas incumplidas y divisiones, como la que se nos ha impuesto en cuanto a la minería”.

Sostuvo que el discurso de Cortizo aunque incluyó alguna que otra mención sobre infraestructura, “careció de una proyección a futuro de esta industria nacional, abierta al mundo, que genera empleo y trabajo plenamente sostenible y rentable”.

Por ejemplo, explica, el discurso del mandatario quedó a deber mencionar qué se va a hacer con los límites administrativos y de gestión de los que adolece la Autoridad Marítima de Panamá, cuándo será reglamentada la Ley de Cabotaje y cuál es el futuro de la estrategia marítima nacional panameña de cara a las nuevas circunstancias políticas y económicas que vive la sociedad.

El abogado asegura que este y muchos otros temas quedaron por fuera de la rendición de cuentas y proyecciones a futuro del presidente, quien prefiere seguir subiendo expectativas sobre un contrato minero que, para efectos de la transparencia, no existe, o sobre una multiplicidad de proyectos cuya sostenibilidad en el tiempo, no sabemos si ha sido tomada en cuenta antes de verter el anuncio”.

“Canjear estas coyunturas momentáneas, por la industria que ha representado al país en los peores momentos de su historia, no solo es inaceptable, sino que demuestra la escasa importancia que el gobierno le ha otorgado a este sector” manifestó Carreira.

Alberto López, expresidente del Consejo Empresarial Logístico sostiene que es frustrante que no se haya mencionado no solo el tema marítimo, sino logístico, un sector que representa un 30% del PIB del país, y que actualmente enfrenta múltiples situaciones que van mermando nu estra competitividad en la región.

“Nuestra conectividad doméstica se encuentra en su punto más bajo en muchos años producto del alto grado de deterioro de nuestras vías y la suspensión o demora en la ejecución de obras de infraestructura que empeoran aún más la situación. Nuestro registro de naves se encuentra en estado crítico y probablemente perderemos el primer lugar en abanderamientos, sin embargo, no se ven esfuerzos a nivel del Órgano Ejecutivo para abordar y remediar esta situación”, indicó el empresario.