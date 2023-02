Vicecanciller ucraniano: 'Hacemos un llamado a Panamá a participar en la 'fórmula de paz' propuesta por Zelensky'

El vicecanciller ucraniano, Andriy Melnyk, busca el apoyo de Panamá como mediador en la guerra con Rusia Twitter: @@MelnykAndrij

Tras un año de la invasión rusa a Ucrania, Kiev está convencido de que con el apoyo de sus socios de occidente podrá poner fin a la guerra este año. La primavera, no obstante, será decisiva en el curso de la guerra ante la intención de Moscú en lanzar una nueva ofensiva en esa estación del año. En este contexto, Ucrania espera la llegada de tanques de batalla de occidente que le permitirá hacer una guerra mecanizada para derrotar a los rusos.

Andriy Melnyk, vicecanciller de Ucrania, quien habló con La Estrella de Panamá, condiciona el éxito de la operación al apoyo militar de sus aliados de occidente y a su futura adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que actuaría como un escudo soberano ante posibles futuras intervenciones armadas del Kremlin, que en este momento ocupa el 18% de su territorio. No obstante, para Rusia, la adhesión de Ucrania a la OTAN, así como de Finlandia y Suecia, es una provocación, una herramienta orientada a la confrontación. Especialistas en temas bélicos estiman que la guerra ha dejado más de 200 mil soldados muertos entre ambos bandos, y más de 40 mil civiles ucranianos.

En la búsqueda de una salida diplomática al conflicto que podría escalar en el uso de armas de destrucción masiva, Melnyk hace un llamado a sus homólogos panameños para que actúen en nombre del país, como mediadores, en la implementación de uno o más puntos en la propuesta de la “fórmula de paz” efectuada por el presidente Zelensky.

Luego de un año de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cuál es el balance que se hace desde el frente de guerra?

A pesar de una serie de devastadoras derrotas y crecientes pérdidas de las fuerzas armadas rusas (141.260 al 17 de febrero), Rusia continúa negando nuestra legitimidad como Estado soberano y conserva sus objetivos maximalistas de destruir el Estado ucraniano, incluso atacando a civiles e infraestructura crítica. La movilización en curso del Kremlin, la adquisición de armas y municiones a través de una mayor producción nacional y asociaciones con Estados autoritarios como Irán y Corea del norte, y los planes de expansión de las fuerzas armadas convencionales indican su preparación para la guerra de desgaste. Habiendo perdido ya estratégicamente, los ocupantes rusos todavía tienen suficientes recursos para llevar a cabo ofensivas tácticas. Cerca de 326.000 de ellos luchan actualmente en Ucrania (150.000 efectivos movilizados más permanecen en los campos de entrenamiento). Se están concentrando para acciones ofensivas a gran escala. La línea de frente activa con el agresor ruso constituye 1.500 km, mientras que la línea de frente general para los defensores ucranianos (Rusia y Bielorrusia) es de 3.786 km.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania iniciaron una investigación sobre 68.670 crímenes de guerra y crímenes de agresión cometidos desde el 24 de febrero. Contienen la muerte de 9.745 personas (incluidos 461 niños) y heridos otros 12.518 civiles (incluidos 921 niños). Estas cifras, que crecen día a día, no tienen en cuenta los territorios ocupados, a los que los agentes del orden no tienen acceso.

La consecuencia de la agresión rusa son daños o destrucción de 77.463 instalaciones de infraestructura civil, incluidos 58.943 edificios residenciales y casas, 2.276 instituciones educativas y 436 médicas, 320 edificios culturales y 89 religiosos, y 3.918 redes de agua y electricidad. Estos números no contienen las áreas ocupadas temporalmente, en las que el nivel real de destrucción es mucho mayor. Los ocupantes rusos dañaron 1.271 sitios de patrimonio cultural e infraestructura cultural en Ucrania, 473 de ellos fueron completamente destruidos.

El sistema energético de Ucrania sufrió 13 ataques masivos con misiles y 15 ataques con drones por parte de Rusia. Casi el 50% del sistema energético de Ucrania (principalmente las plantas de energía térmica e hidroeléctrica, así como la red de alto voltaje) ha resultado dañado. Actualmente, más de 10 gigavatios de capacidad no están disponibles como resultado de la ocupación de Rusia.

A pesar de ello, el pueblo ucraniano está más unido que nunca en torno a su gobierno y su ejército. Nuestro ejército ha liberado casi la mitad de los territorios ocupados por las tropas rusas y continuará liberando nuestro Estado.

¿Vislumbran una salida diplomática? ¿Tal vez con la interlocución de algún mediador?

Ucrania quiere la paz más que nadie. La paz significa primeramente restablecer el respeto por la Carta de las Naciones Unidas. La paz significa la liberación de nuestro pueblo de los horrores de la maquinaria del terror de Rusia. La única forma es la restauración completa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Esta es también la solución única y eficaz para garantizar la seguridad europea y mundial.

Es por eso que el presidente Volodimir Zelensky ha presentado su plan de paz de diez puntos – una 'fórmula de paz'. Estos puntos incluyen seguridad radiológica y nuclear; seguridad alimentaria; seguridad energética; liberación de todos los presos y deportados; implementación de la Carta de la ONU y restauración de la integridad territorial de Ucrania y el orden mundial; retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades; restauración de la justicia; prevención del ecocidio; prevención de la escalada militar; confirmación del fin de la guerra.

Los puntos de la 'fórmula' se aplican universalmente y pueden servir como base para la resolución de los conflictos y los esfuerzos de paz en todo el mundo. Por eso, planeamos presentar nuestra 'fórmula de paz' para la consideración de la Asamblea General de la ONU; queremos la participación más amplia posible de los países del mundo en su implementación e invitamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas a examinar detenidamente esta propuesta.

Para los ucranianos, el apoyo de Panamá en la implementación de la 'fórmula de paz' es muy importante. La participación en el proceso de implementación de la 'fórmula de paz' de un país con la reputación que tiene Panamá en el mundo, contribuirá al éxito de esta iniciativa. Hacemos un llamado al Gobierno de Panamá a participar en la implementación de uno o más puntos de la 'fórmula de paz' propuesta por el presidente Zelensky. Al final, no se trata solo de la paz para Ucrania, se trata de la paz en el mundo.

El conflicto militar es más crítico. Ucrania recibe más armamento de occidente, y Rusia responde con ataques a blancos que involucran a civiles. ¿Cuál es la proyección de Ucrania al respecto? ¿Cuánto tiempo más se prolongará esta guerra?

Obviamente Rusia tiene miedo, entiende el lío en el que se metió, y que no existe alguna resolución que sea positiva para ellos. De ahí todas sus amenazas, chantajes en cada ocasión cuando aumenta el apoyo a Ucrania por parte de nuestros socios, especialmente si proviene desde el occidente libre. Entiende que este apoyo acerca su derrota. Es evidencia del comportamiento de un Estado débil y fanfarrón, pero no tienen de otra, están entre la espada y la pared.

Yo no vincularía el nivel de ataques rusos con el apoyo que Ucrania recibe. Rusia seguirá con su agresión incondicionalmente hasta que ya no pueda enviar más carne de cañón y financiar su guerra. Por eso el aislamiento de Rusia es importante, las sanciones son importantes. Por eso es indispensable que Ucrania reciba equipo militar de alta tecnología como los Leopard 2, Himars, Atacms, etc. para que podamos defendernos de los invasores rusos y sacarlos de nuestras tierras. Cuanto más fuerte sea la presión del mundo contra Rusia, más rápido llegaremos a la paz. Si el ejército ruso sale de Ucrania, la guerra puede acabar pronto. Pero si no nos defendemos, Ucrania puede dejar de existir como Estado libre y soberano.

¿Cree que la guerra puede escalar hasta el uso de armas biológicas por parte de Rusia?

Rusia hoy comete crímenes de guerra, usa tipos de armas que están prohibidas por las convenciones internacionales. Por lo tanto, no descartamos ningún escenario. El criminal Putin puede dar cualquier orden criminal, no tenemos ninguna duda al respecto, porque esta persona no tiene principios morales.

¿Cómo analizan ustedes el rol de China, considerando que existe un tratado entre Rusia y China para expandir su hegemonía?

Respetamos las posiciones de todos nuestros socios, China no es una excepción en este sentido. China es un Estado muy poderoso. Es una economía poderosa. Por lo tanto, puede influir política y económicamente sobre Rusia para detener las hostilidades. Sin el mercado chino para la Federación Rusa, Rusia se sentiría completamente aislada económicamente.

En qué medida la ayuda en tanques que proporcione occidente puede cambiar el curso de la guerra porque, por más que le suministre, nunca será la cantidad suficiente, ni se contará con el tiempo para entrenar a los soldados ucranianos de inmediato. Además, es probable que Rusia adelante sus planes militares sin esperar la primavera, justo cuando Ucrania no contará aún con esos tanques, ni sus soldados operadores entrenados.

La primavera y principios del verano de 2023 serán decisivos para el curso de la guerra. Estamos convencidos de que es posible ganar la guerra este año. La rapidez con que termine la guerra depende principalmente de la asistencia militar y técnica oportuna de nuestros socios: no debemos permitir que disminuya la velocidad, ya que solo prolongará la guerra.

Sí, Rusia todavía tiene muchas armas y personas que usa como carne de cañón. Pero sus posibilidades tampoco son ilimitadas. Permítanme recordarles que se han introducido graves sanciones económicas y tecnológicas contra Rusia, que debilitan significativamente no solo su economía, sino también su maquinaria militar. Aparentemente, Putin no está pidiendo ayuda a Corea del norte. A Rusia solo le queda hasta el 20% de su reserva de misiles de alta precisión de antes de la guerra, por lo que los combina con drones kamikaze y convierte los misiles S-300 y S-400 para lanzamientos de superficie a superficie.

Las decisiones tomadas en las reuniones del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (formato “Rammstein”) el 20 de enero y el 14 de febrero (incluidos nuevos suministros de artillería a gran escala, vehículos blindados, cohetes para MLRS y armas antiaéreas) definitivamente fortalecerán nuestras capacidades militares.

Además, la vigésimo cuarta cumbre Ucrania-UE, que tuvo lugar en Kiev el 3 de febrero, brindó un sólido apoyo moral, político y práctico (se aprobó el 7º paquete de ayuda militar de 500 millones EUR y 45 millones EUR para la formación de militares ucranianos) para Ucrania en la guerra contra los invasores rusos. El 8 de febrero, Ucrania y el Reino Unido firmaron la Declaración de Unidad durante la visita del presidente Zelensky a Londres, en la que el Reino Unido se comprometió a continuar con el apoyo militar a Ucrania.

Damos la bienvenida a la “coalición de tanques” que proporcionará los principales tanques de batalla que nos permitirán realizar una guerra mecanizada para derrotar al ejército ruso y liberar el territorio ucraniano. Los misiles de largo alcance y los aviones de combate deben seguir para acercar la victoria.

Ante la posibilidad de un ataque nuclear por parte de Rusia, ¿acaso Ucrania no hará uso del derecho a utilizar otro tipo de armas de destrucción masiva como respuesta a Rusia?

Rusia viola sistemáticamente las normas del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en Ucrania: ataques deliberados e indiscriminados contra civiles; su uso como rehenes y escudo humano; ejecuciones y violaciones; reclutamiento forzado y secuestro; ataques a personal e instalaciones médicas; uso de armas prohibidas. Por cierto, este chantaje de Rusia sobre la posibilidad de que use armas nucleares también es una violación del derecho internacional.

Ucrania tiene un estado de derecho que respeta las normas del derecho internacional. Por lo tanto, responderemos dentro del marco legal. Varios parlamentos nacionales y organismos internacionales reconocieron a Rusia como Estado terrorista o Estado patrocinador del terrorismo en 2022: Parlamentos de Lituania (10 de mayo), Letonia (11 de agosto), Estonia (18 de octubre), Polonia (26 de octubre y 14 de diciembre), Chequia (15 de noviembre) y Países Bajos (29 de noviembre), así como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (13 de octubre), la Asamblea Parlamentaria de la OTAN (21 de noviembre) y el Parlamento Europeo (23 de noviembre). El Senado de Estados Unidos (28 de julio) hizo un llamado similar al secretario de Estado. Hacemos un llamado a otros organismos internacionales y autoridades nacionales para que se unan a este reconocimiento, aíslen aún más a Rusia y corten los lazos políticos y de otro tipo con ella.

Instamos a todos los Estados a que consideren unirse a un tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania, como la única forma viable de hacer que los líderes políticos y militares rusos rindan cuentas.

¿Ucrania ha considerado, una vez que la agresión rusa termine, plantear una unión con Polonia y Lituania para así defenderse de futuros ataques por parte de Rusia? En su momento formaron un solo país.

El pueblo de Ucrania claramente ha decidido sobre su futuro. Aspiramos a convertirnos en miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN. Hoy, el único país que representa una amenaza para los demás en el continente europeo es Rusia. Todos los europeos son conscientes de esto. Todos simpatizan con la decisión de Finlandia y Suecia, que quieren convertirse en miembros de la OTAN lo antes posible para protegerse de Rusia. Ucrania también prefiere protegerse de este agresor, por lo que no hay contradicción aquí. Tenemos derecho a protegernos como cualquier otro país del mundo