Asamblea prohija anteproyecto de ley que busca regular Airbnb en Panamá

La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Comercio y Asuntos Económico, prohijó este martes 19 de agosto el anteproyecto de ley No. 35, que regula el hospedajes turístico de corta estancia y posibilita su tributación. El diputado Neftalí Zamora, proponente de la iniciativa, defendió ante los medios la importancia de regular las plataformas de hospedaje como Airbnb, con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los panameños que utilizan sus propiedades para generar ingresos y al mismo tiempo establecer un esquema tributario que aporte a las finanzas del Estado.Según Zamora, el nuevo proyecto de ley elimina las sanciones de la Ley 80 de 2012, que establecía multas de entre 5,000 y 50,000 dólares por ofrecer alquileres a corto plazo en plataformas digitales.