Ministerio de Economía adjudica $436 millones en Letras del Tesoro

El Gobierno solicita letras del tesoro y notas del tesoro principalmente para obtener financiamiento y fortalecer el mercado local de capitales.Las letras y notas del tesoro son instrumentos de deuda pública que el Gobierno utiliza para obtener fondos a corto y mediano plazo, respectivamente.Esto permite al Gobierno cubrir sus necesidades de financiamiento, incluyendo gastos públicos, pagos de deudas y proyectos de inversión, a la vez que diversifica sus fuentes de financiamiento y reduce su dependencia de los mercados internacionales.La principal diferencia entre una letra del tesoro y una nota del tesoro radica en su plazo de vencimiento. Las letras del tesoro son valores a corto plazo, generalmente con vencimientos de un año o menos, mientras que las notas del tesoro son valores a medio plazo, con vencimientos que suelen ser de 2 a 10 años.