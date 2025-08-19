  1. Inicio
Ministerio de Economía adjudica $436 millones en Letras del Tesoro

El Ministerio de Economía y Finanzas se encarga de emitir las Letras del Tesoro. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 20/08/2025 00:00
En total se adjudicaron $313.9 millones, con un rendimiento promedio de 5,36 %, lo que representa 29 puntos básicos menos que la subasta anterior

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), adjudicó $436 millones en subasta de Letras del Tesoro.

La cifra superó la oferta inicial que se encontraba alrededor de los $50 millones.

En total se adjudicaron $313.9 millones, con un rendimiento promedio de 5,36 %, lo que representa 29 puntos básicos menos que la subasta anterior y se ubica incluso 40 puntos básicos por debajo de la referencia internacional.

Según el MEF, estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en la solidez de la economía panameña y en la disciplina fiscal del Gobierno.

”Asimismo, se suma el buen desempeño fiscal registrado en junio, que confirma que Panamá avanza en línea con la meta de déficit fiscal del 4% del producto interno bruto establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, asegurando un 2025 de mayor orden y sostenibilidad en las finanzas públicas”, rescató la entidad, en un comunicado.

¿Qué son las Letras del Tesoro?

El Gobierno solicita letras del tesoro y notas del tesoro principalmente para obtener financiamiento y fortalecer el mercado local de capitales.

Las letras y notas del tesoro son instrumentos de deuda pública que el Gobierno utiliza para obtener fondos a corto y mediano plazo, respectivamente.

Esto permite al Gobierno cubrir sus necesidades de financiamiento, incluyendo gastos públicos, pagos de deudas y proyectos de inversión, a la vez que diversifica sus fuentes de financiamiento y reduce su dependencia de los mercados internacionales.

La principal diferencia entre una letra del tesoro y una nota del tesoro radica en su plazo de vencimiento. Las letras del tesoro son valores a corto plazo, generalmente con vencimientos de un año o menos, mientras que las notas del tesoro son valores a medio plazo, con vencimientos que suelen ser de 2 a 10 años.

