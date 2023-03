SSNF: 'El tema del beneficiario final es un desafío global'

La superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo C., explica los logros y los retos de la entidad que dirige. Cedida

La superintendente de Sujetos No Financieros (SSNF), Dayra Carrizo Castillero, afirmó a La Estrella de Panamá que parte de lo que le queda pendiente a Panamá por cumplir del plan de acción, para salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI), gira en torno al beneficiario final.

Pero “no es un tema que compete a Panamá” nada más, sino que “es un desafío global”. Indicó que para cumplir con los objetivos y superar ese desafío, se han ido fortaleciendo los mecanismos del país, para tener la información de beneficiario final y que la misma sea accesible a las autoridades en tiempo oportuno. Ahora lo que queda es darle sostenibilidad en el tiempo. Reiteró que actualmente el país está llegando a un 40% de la carga de Registro de Beneficiario Final, por lo que “nos encontramos en una recta final”. De estos y otros temas conversó Carrizo con nuestro diario.

“Hemos hecho el trabajo y hemos mostrado contundentemente en las últimas evaluaciones cómo hemos ido cumpliendo en los diferentes puntos y cómo el país está estableciendo e implementando efectivamente los mecanismos que establecen los estándares internacionales”, DAYRA CARRIZO CASTILLERO

SUPERINTENDENTE DE SUJETOS NO FINANCIEROS

¿Cuáles son los desafíos de Panamá en materia de cumplimiento del plan de acción, para salir de la “lista gris” del GAFI?

Ahí hay una parte que es casi un debate filosófico. Nuestro objetivo principal: hay un fortalecimiento transversal de la institución. Al tener una institución fortalecida, podemos ir cumpliendo los diferentes objetivos. Las tres direcciones sustantivas son: supervisión, regulación y registro de beneficiario final; parte de lo que queda por cumplir, por decirlo así en el plan de acción para salir de la lista gris gira en torno al beneficiario final; y eso para nosotros es un objetivo -cumplir con lo que queda- pero también es un desafío, porque es un desafío mundial. El tema del beneficiario final no es un tema que compete a Panamá, es realmente un desafío global. Para cumplir los objetivos y superar ese desafío, precisamente, se han ido fortaleciendo los mecanismos del país, para tener la información de beneficiario final y que la misma sea accesible a las autoridades en tiempo oportuno.

¿Cómo lograron esto?

Por medio de las supervisiones y de la implementación de un Registro Único de Beneficiario Final. Ya tanto el tema de supervisión como el de implementación del Registro de Beneficiario Final, han sido ampliamente demostrados al grupo evaluador y ahora lo que falta es darle sostenibilidad en el tiempo.

¿Sería el Registro Único de Beneficiario Final, el talón de Aquiles que no nos ha permitido salir de la listas grises hasta ahora, es decir, la demora en la implementación?

No se puede considerar como un talón de Aquiles. El mecanismo es el compromiso que adquirimos como país en el 2019 y, precisamente, es el mecanismo para fortalecer ese talón de Aquiles. En el 2019, nos comprometimos en que íbamos a tener este mecanismo eterno. Vino la pandemia y bueno, el año pasado logramos empezar su implementación como lo estamos haciendo. Ya llevamos 10 meses de implementación y dicho registro está totalmente operativo con los cuatro pilares que son: el registro de los agentes residentes, la verificación de la información, el acceso a la autoridad competente, todo lo que son las capacitaciones y todo ese abordaje que se le ha dado a los agentes residentes y que seguimos trabajando en ello.

Hace poco usted habló de un porcentaje de la carga de registro único de beneficiario final, reitérelo.

Estamos llegando al 40%.

¿Cuál sería el margen o la carga que se requeriría en el Registro de Beneficiario Final para avanzar en este proceso y en los requerimientos que exigen los estándares internacionales?

No hay un porcentaje definido. El estándar lo que solicita es que el país tenga los mecanismos. Entonces, ya hemos demostrado que tenemos los mecanismos. Evidentemente, estamos apuntando a cargar la mayor cantidad de personas jurídicas posibles en el sistema para culminar con la carga. Estamos trabajando en esa tendencia, por eso se están organizando jornadas masivas de registro de agentes residentes para que puedan cargar la información y seguir alimentando el sistema y culminar exitosamente la carga.

¿Cuántas sanciones se han impuesto?

Unas 23 sanciones en el 2022. Son administrativas.

¿Se han dado sanciones penales?

¡No! A nosotros no nos corresponde, esa no es nuestra competencia. La Superintendencia de Sujetos No Financieros es un eslabón en la cadena de prevención. Nos corresponde asegurarnos de que los sujetos obligados no financieros cuenten con los mecanismos y que tengan la capacidad de prevenir delitos relacionados al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, sus manuales de prevención, que conozcan al cliente, que tengan un monitoreo de actividades, más todo lo que estipula la ley. Nosotros estamos en el rango de prevención.

¿Qué falta por cumplir del plan de acción?

Eran 15 acciones, quedan dos. Las dos acciones que quedan pendientes están alrededor del beneficiario final, que será aumentar la carga dentro del Registro de Beneficiarios Finales y que en las autoridades se siga demostrando que tienen acceso a la información de beneficiario final cuando es requerida en tiempo oportuno.

¿Por qué si una de las exigencias es aumentar la carga, no hay un porcentaje definido de cumplimiento que se deba tener?

¡Bueno! Eso no ha sido definido en el plan de acción. Así que lo que hacemos es mantener el aumento de la carga. Más que todo es sostenibilidad. Nosotros en la última evaluación fuimos con un 28%, y actualmente estamos llegando a un 40%, así que realmente nos encontramos en una recta final.

A mediados de febrero la Unión Europea informó que mantiene a Panamá en su “lista gris” de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales y lo señaló de tener un “régimen fiscal pernicioso”. ¿Qué rol juega la SSNF para sacar al país de esta lista?

Eso es en temas fiscales, ya eso sale de nuestra competencia. La Unión Europea tiene otro tipo de listas. Una está basada en temas fiscales y otra en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y lo que corresponde al régimen pernicioso ya es competencia de temas fiscales.

Tomando en cuenta que los dos puntos del plan de acción que hacen falta por cumplir están muy relacionados con la SSNF, ¿cuándo estima que Panamá estaría saliendo de estas listas?

No podemos decir. Nosotros hemos ya hecho el trabajo y hemos mostrado contundentemente en las últimas evaluaciones cómo hemos ido cumpliendo en los diferentes puntos y cómo el país está estableciendo e implementando efectivamente los mecanismos que establecen los estándares internacionales. Ya de ahí el grupo evaluador define si lo que presentamos es suficiente o si se requiere seguir demostrando un poco más y cómo va esa implementación. Pero nosotros realmente hemos presentado en cada evaluación avances contundentes que demuestran que el proceso en el cual se encuentra el país es un proceso irreversible en el fortalecimiento de la prevención del blanqueo de capitales. Por su puesto que hay camino para recorrer, pero el trabajo se está haciendo.

¿Quién conforma el grupo evaluador y cuándo estarían haciendo esas evaluaciones?

El grupo evaluador es de acuerdo con la metodología del GAFI. El grupo evaluador es el de las Américas, son diferentes países, pero todos dentro del marco del GAFI.

¿Cuál sería su mensaje para que se inscriban en el registro único?

Hago un llamado a los agentes residentes para que asistan a las jornadas de registro en el Registro Único de Beneficiario Final que se estarán llevando a cabo durante marzo y parte de abril, para completar la carga. Igualmente, hago un llamado a los sujetos obligados no financieros para que se registren en la plataforma de SSNF en línea. Es por obligación que se deben inscribir, porque la norma lo indica (La ley 124 de 2020). Hacemos también esa invitación y ese llamado sabiendo que el compromiso es de todos.

¿A cuántos sujetos no financieros regula la SSNF?

A ocho mil. Dentro de esos están los abogados, los contadores, la Lotería Nacional de Beneficencia, los correos y los teléfrafos, las zonas francas, las joyerías, las ventas de carro, el sector inmobiliario, los casinos y los juegos de azar, entre otros.