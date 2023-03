Daniel Brea: Bukele es un referente de políticas de seguridad para Panamá

Daniel Brea, presidente del Partido Popular Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

La inseguridad se ha convertido en uno de los problemas de primer orden en Panamá, junto con el desempleo y el alto costo de la vida.

Los primeros meses de 2023 registraron un aumento de las muertes violentas. Tan solo en los primeros 38 días del año hubo 57 homicidios, 27 más que el mismo periodo de 2022.

El gobierno no ha podido responder ante la violencia y culpa fundamentalmente a las pandillas, mientras la percepción de la inseguridad aumenta entre la ciudadanía. Ante este escenario, el presidente del Partido Popular (PP), Daniel Brea, considera que no hay otra salida que no sea una “la mano dura” como política de Estado.

“Yo nunca he creído en la política de la mano suave ni la mano amiga (...) hay que ser rígido”, señaló este martes Brea en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Sobre este tema y cuestionado sobre qué modelos de seguridad podrían tomarse en cuenta para enfrentar la criminalidad, el dirigente del PP fue claro: el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Que mejor referente que el de El Salvador. Sí es un referente (para mí) y a todo mundo le gusta, Bukele ya es un referente casi del mundo“, declaró Brea, quien minimizó los señalamientos al Ejecutivo salvadoreño por abusos injustificados cometidos durante su polémico régimen de excepción contra las pandillas.

“Qué derechos humanos defienden a los perjudicados por los delincuentes, hay que ver las dos partes. No es que vamos a hacer un exterminio en las cárceles, pero tú no puedes dejar que la delincuencia nos supere”, afirmó.

En cuanto a la figura de Martín Torrijos, reafirmó que será el abanderado presidencial del PP para las elecciones de 2024. Aseguró que la cuota de poder de su partido dentro de un posible gobierno estará en manos de Torrijos. .

“Eso depende de lo que en su momento el presidente pueda decidir. El PP solo ha buscado un mecanismo para llevar a Panamá a puerto seguro”, dijo Brea, quien respondió además a las críticas sobre su acercamiento con Torrijos que pasan por un cargo de ministro.

“No he hecho nada malo (...) el que no aspira, expira. Si el presidente Torrijos gana y cree que uno tiene la posibilidad para ocupar un cargo, bien, y sino también. Pero no necesariamente eso es nuestra línea porque yo no dependo de la política”, dijo.

En cuanto a la relación con el Partido Panameñista y su presidente José Isabel Blandón, indicó que ahora hay “cartas nuevas”. Esto luego de manifestar que había una percepción desde el PP que Blandón “no se portó bien” con su colectivo cuando fue alcalde del Municipio de Panamá. Brea invitó Blandón a respaldar a Torrijos.

“Esperamos que el Partido Panameñista retome esa visión y que venga a acuerpar una buena alianza con el presidente Martín Torijos”, acotó.