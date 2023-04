Ministro Pino afirma que ve muy difícil que se elimine el delito de corrupción en la ley de extinción de dominio

Este martes desde las 9:00 a.m. continúa el análisis del proyecto 625, en una mesa técnica de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino afirmó que ve muy difícil que se elimine el delito de corrupción de la discusión del proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio de bienes ilícitos, cuyo análisis en una mesa técnica se inició este lunes en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Esta mesa técnica, presidida por la diputada Corina Cano, revisa cada artículo del proyecto para que se puedan homologar, con el debido consenso de todas las partes que participan; entre ellos, Órgano Judicial, Ministerio Público, Fiscalía de Cuentas, facultades de Derecho, Colegio Nacional de Abogados y expertos en temas legales.

Pino,ante algunas voces que plantean la eliminación del delito de corrupción de esta ley, manifestó que "lo veo bien difícil que quede por fuera de esta ley, porque han quedado demostrado en la historia de Panamá muchos casos de corrupción donde el crimen organizado ha traspasado a ese funcionario público y Panamá tiene que blindarse como país".

"Miren los casos que se están manejando a través del Órgano Judicial. Nos tienen señalados en las listas grises, estamos pronto a salir de esas listas gracias a esos avances que ha hecho Panamá", indicó.

Agregó que este mes se va a inaugurar la nueva edificación de la nueva Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo de Capitales, que asegura, va a ser importante contra esa lucha del blanqueo de capitales que usa el crimem organizado.

"Quitar la palabra corrupción de la ley hay que evaluarlo bien, porque uno de los flagelos del que más nos señalan es la corrupción y tenemos que atacarla si queremos un nuevo amanacer para nuestro Panamá", precisó.

Durante el análisis del proyecto en la mesa técnica, el abogado litigante Víctor Orobio expresó su rechazo total a la ley de extinción de dominio, tras señalar que cree que no es necesaria para este país.

Señaló que la ley de extinción de dominio viene a meterse con la propiedad privada que ha sido protegida por miles de años.

"Para poder ser expropiada y ser extinguida, el Ministerio Público tiene que demostrar que esa propiedad se adquirió producto de una actividad ilícita y ese punto no está definido en la ley", enfatizó.

"Vamos a proponer que se refuerce la propiedad privada y vamos a proponer que, salvo que existan indicios graves y comprobados, se pueda iniciar una investigación por extinción de dominio, porque la propiedad privada no puede quedar en manos de la especulación de un fiscal ni de un Ministerio Público", agregó.

Al respecto, el ministro Pino manifestó que va a quedar demostrado y ya se ha explicado en muchas ocasiones que esto tiene un proceso, -que lógicamente es más directo-, pero se van a respetar todas las normas que garanticen la propiedad de la persona.

"El que no la debe, no la teme, este es un proyecto que tiene un catálogo de delitos y hay que ver cuál de esos catálogos de delitos queda; pero hay delitos como el de narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la trata de personas que son bastante difíciles que salgan de allí (de la ley), porque allí es donde realmente se generan las finanzas del crimen organizado", destacó.

Mientras que el también abogado Carlos Carrillo sostuvo que se le deben hacer algunos ajustes al proyecto presentado. "Estamos participando para aportar y lograr que la ley respete las garantías fundamentales".

Añadió que debe aclararse que no es juzgar a una persona dos veces, que no es una confiscación de bienes, que no es duplicidad en las jurisdicciones penal con la de cuentas; entre otras observaciones.