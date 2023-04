Unos 5.300 estudiantes estarán en el Programa de Aprendizaje Acelerado en 2023

En 2021 participaron 11. 518 alumnos en el Programa de Aprendizaje Acelerado, mientras que en 2022 fueron 9.082. Cedida

Para este año escolar el Programa de Aprendizaje Acelerado recibirá a 5.300 estudiantes, confirmó el Ministerio de Educación (Meduca).

Este programa se utiliza para permitir el reingreso de estudiantes que abandonaron el sistema educativo por diversas razones durante la pandemia del nuevo coronavirus.

Consiste en dividir el año escolar en dos ciclos, con una duración de dos trimestres cada uno. El primer ciclo corresponde al año escolar 2020 y el segundo ciclo corresponde al año escolar 2021.

Según el Meduca, el Programa de Aprendizaje Acelerado mantiene los mismos objetivos educativos para todos los estudiantes, pero se utilizan diferentes estrategias donde los docentes organizan el proceso de enseñanza aprendizaje tomando en cuenta el contexto y los estilos de aprendizaje de sus alumnos, y proporciona un abanico de oportunidades para que los estudiantes logren aprendizajes significativos.

Datos presentados por la directora de Educación Básica General, Lizgay Girón, en un comunicado, dan cuenta que el registro de estudiantes del plan ha disminuido con el tiempo, ya que en 2021 participaron 11.518 alumnos, en 2022 unos 9.082 y en 2023 alrededor de 5.300.

Deficiencias

Aunque las cifras pueden verse como positivas, Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), advierte que todo se debe ver con “lupa”.

Según Ábrego, si bien es cierto que se debe apoyar a los estudiantes para que no pierdan sus estudios, el programa desde el punto de vista curricular “no llena las expectativas” porque la cantidad de asignaturas que reciben los estudiantes no compensa lo que realmente se ofrece en un periodo escolar regular.

Por ejemplo, mencionó que solo para el currículum de español, a los estudiantes se les está dando una materia, de tres que deberían recibir.

“Reducir los contenidos de las asignaturas es una situación compleja, porque los estudiantes pasan los grados con una debilidad de conocimientos básicos de las especialidades que se dan en su plan de estudio”, advirtió Ábrego. “Ese es un tema que hay que ver porque no se trata de que el estudiante recupere el año, sino cómo lo hace. En ese sentido nos parece que no se ha trabajado lo suficiente para compensar el tiempo ni los conocimientos perdidos”, agregó.

“Reducir los contenidos de las asignaturas es una situación compleja porque los estudiantes pasan los grados con una debilidad de conocimientos básicos de las especialidades que se dan en su plan de estudio” FERNANDO ÁBREGO

SECRETARIO GENERAL DE ASOPROF

No establecer una revisión a cada estudiante al final del programa es otra de las inconsistencias que Asoprof ha detectado. Los profesores criticaron que el Meduca solo maneja las cifras de los que aprueban o se quedan, pero no se enfoca en supervisar o revisar la parte pedagógica, es decir, demostrar si el estudiante asimiló los contenidos de las diversas asignaturas.

“Aquí no solo se revisa si el estudiante comprendió el currículum porque ciertamente el profesor puede establecer una calificación, pero eso no necesariamente te da luces de si el estudiante aprendió. Esto también incluye a los de condiciones especiales”, explicó Ábrego.

Recomendaciones

Una opción hubiera sido, según el secretario general de Asoprof, que el Meduca estableciera jornadas completas de clases, como en las escuelas modelo, donde el estudiante entra a las 7:00 de la mañana y sale a las 3:00 de la tarde, para dar la mayor cantidad de asignaturas o contenido posible. “Este hubiera sido un buen sistema para recuperar los contenidos. Sin embargo, me sorprende que el Meduca no pudiera mejorarlo, tomando en cuenta que solo estamos hablando de un grupo determinado de estudiantes y no de los 7.000 que existen en todo el país”, comentó.

Ábrego sostuvo que después de las huelgas de julio de 2022 se conversó de cómo el programa no cumplía con las exigencias de contenido y tiempo, y se recomendó pasarlo por una revisión. Además, lamentó que el Meduca no incluyera a la Asoprof en la construcción del Programa de Aprendizaje Acelerado.