Empresarios hindúes celebran que Panamá esté en el radar de la India

Como un hecho histórico de trascendencia bilateral, calificó el empresario Hindú Prabhakar Sharan la visita que realizó el canciller Indio Dr. Subrahmanyam Jaishankar a Panamá, siendo una visita diplomática del más alto nivel de este país a suelo istmeño.

Prabhakar Sharan calificó de positiva y muy esperanzador la gestión de la canciller panameña Janaina Tewaney que logró traer a Panamá al canciller Indio y establecer una importante plataforma de comercio e inversiones entre ambos países. Cedida

Sharan, quien fue invitado por el gobierno nacional para participar en el LAC-INDIA Forum con la visita del Canciller Indio, destacó que hace siete años, participó a través del proyecto “Panamá Meet India” del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en un importante proceso para establecer relaciones comerciales con inversionistas de la India.

“Es un logro que valoro en gran estima, basado en los primeros pasos de Panama Meet India y hoy es una gran oportunidad para una fructífera relación y desarrollo que estamos seguro marcará un antes y un después”, manifestó Sharan.

Calificó de positiva y muy esperanzador la gestión de la canciller panameña Janaina Tewaney que logró traer a Panamá al Canciller Indio y establecer una importante plataforma de comercio e inversiones entre ambos países a corto y largo plazo.

El también actor y cineasta de Bollywood, dijo que, con este paso, hay un salto cuantitativo en la relación económica, donde hay un terreno fértil para desarrollar sectores como la educación, salud, tecnología, entretenimiento, agricultura, bienes raíces, turismo, energía, transporte y mucho más.

Sharan fue invitado como empresario y especialista en el campo del entretenimiento, y fue reconocido durante el foro por el Ex Embajador de la India, Experto en Latinoamérica y reconocido conferencista de la región R. Vishwanathan por sus aportes en la producción y distribución de cine de Bollywood en Latinoamérica, y quien, además, tiene planes de iniciar, en los próximos meses, la producción de dos películas en Panamá.

El reconocimiento es también porque Sharan es el único actor y cineasta Hindú que ha actuado en producciones de películas en los idiomas Hindi, Inglés y Español, y que en sus 22 años de residencia entre Panamá y Costa Rica, ha logrado conocer y entender la cultura latinoamericana y busca, a través de sus producciones fílmicas, proyectar las culturas y tradiciones tanto de su país natal como de la región Latinoamericana.

“Me siento muy optimista por este gran avance estratégico entre Panamá y la India, y seguiremos trabajando por fortalecer y consolidar esta histórica alianza que hará de Panamá el hub de un gran desarrollo para toda la región Latinoamericana”, sostuvo Prabhakar Sharan.

Durante esta visita y recorrido de la más alta representación diplomática Hindú en Panamá, Prabhakar Sharan tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones y hablar de sus proyectos con figuras panameñas tales como: Janaina Tewaney, Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá; María Eugenia López, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Dr. Ernesto Pérez Balladares, Expresidente de Panamá; Dr. José Miguel Alemán, Ex Ministro de Relaciones Exteriores y Ex Candidato Presidencial; Samuel Lewis Navarro, Ex Primer Vicepresidente y Ex Ministro de Relaciones Exteriores; Giselle González Villarué, Ministra de Cultura; Juan Carlos Navarro, Ex Alcalde y Ex Candidato Presidencial; Yazmín Colón De Cortizo, Primera Dama de la República; Hari Seshasayee, experto en temas de Asia y América Latina, Asesor de la Cancillería; Renni Batra, Directora para Latinoamérica de la Confederación de Industrias de la India (CII); entre otras figuras políticas y empresariales.