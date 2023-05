El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá consideró que no se configuró la causal alegada

Juzgado no admite recusación contra la jueza Baloisa Marquínez por caso 'New Business'

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el auto vario N.º 138 de 26 de abril de 2023, no admitió un incidente de recusación promovido por un defensor técnico particular en contra de la jueza segunda liquidadora de Causas Penales de Panamá, Baloisa Marquínez, dentro del caso “New Business”, al considerar que no se configuró la causal alegada, informó este viernes 5 de mayo el Órgano Judicial.

En la nota de prensa, la entidad indica que “el incidente de recusación presentado por el defensor técnico particular buscaba que se declarara impedida a la jueza de conocer el sumario seguido a su representado y otros, por la presunta comisión de un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales”.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá fundamentó su decisión en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, y en los artículos 215, 395, 465, 466, 467, 469, 760 y siguientes del Código Judicial y el artículo 18 del Código Procesal Penal, vigente para el sistema inquisitivo mixto.