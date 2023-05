Congreso Ngäbe Buglé analiza con Cortizo avance de proyectos

El mandatario Laurentino Cortizo y los indígenas se reunieron en la Presidencia. Presidencia

Con la intención de darle seguimiento a los avances de las obras y proyectos que se ejecutan en la comarca Ngäbe Buglé, este jueves 18 de mayo se reunió el presidente Laurentino Cortizo con la presidenta del Congreso General de la comarca Ngäbe Buglé, Juliana Santiago.

En el encuentro se le planteó a Santiago y a su equipo de trabajo que en 46 meses de la administración Cortizo se ha logrado la mayor inversión social de la historia en la comarca.

Por su lado, el viceministro de Asuntos Indígenas, Ismael Jaén, explicó en la reunión los pormenores de las inversiones en la zona que suman $583 millones.

Jaén detalló el plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas de Panamá que se realiza con el apoyo del Banco Mundial.

El presidente Cortizo recordó que su administración “ha hecho la inversión social más alta que cualquier otra, considerando que tuvimos que enfrentar 36 meses de pandemia”.

El mandatario planteó que el país durante la pandemia por la covid-19 dejó de recibir $4 mil 477 millones y señaló que se requiere que muchos otros gobiernos miren hacia las comarcas.

“No les habla alguien que no ha estado en la comarca, he visitado este lugar 16 veces durante las giras de trabajo comunitario, lo que no ha hecho ningún otro mandatario, y me falta un año y pienso seguir visitando la comarca llevando soluciones”, recalcó Cortizo.