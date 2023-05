En la cata de cinco días, los jueces evaluaron 186 muestras de cafés especiales. SCAP

El café Geisha de Panamá se consolida como uno de los mejores del mundo, así lo comentó el australiano, Will Young, juez principal de la XXVII competencia del Best of Panama (BOP), una cata de cinco días con miras a la subasta electrónica el 2 de agosto de 2023.

La competencia organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés) registró tazas con puntajes de 96 puntos sobre la base de 100 puntos, sumados a muchas otras tazas de 95 puntos, fue parte de la estricta calificación del exigente jurado compuesto por 20 jueces nacionales, todos expertos en café de especialidad y acompañados por 13 prejueces con alto conocimiento en esta industria.

La cata se desarrolló desde el lunes, 22 de mayo y culmino, ayer, sábado 27 de mayo.

Young, quien este año tuvo la oportunidad de probar una paleta de sabores que nunca antes había experimentado, expresó: “Después de haber probado las 186 muestras, ahora sé que el espectro del café de Panamá es mucho más grande de lo que yo pensaba, es mucho más abierto y hay muchas muestras que resaltan lo que es el Panamá Geisha, uno de los mejores cafés del mundo”.

Con la cata, seleccionan los lotes a subastarse el 2 de agosto de 2023. SCAP

Mientras los jueces nacionales quedaron impresionados con esta competencia; Ratibor Hartmann juez nacional, explicó que en la mesa está el Panamá Geisha, aquel café caracterizado por la fragancia y sabor a jazmín, las mandarina, rosas, hierba de limón, combinado con frutos blancos, entre otros aspectos, con mucho cuerpo, balance, acidez, se trata de una taza casi perfecta.

Hay un café varietales que es el favorito para ganar en esa categoría, está causando mucho de qué hablar entre los jueces por su calidad, destacó Daniel Peterson, catador nacional

“Estamos muy contentos, ha sido una de las mejores competencias, estoy seguro que el jurado internacional se va a deleitar y no descarto con esas calidades que Panamá vuelva a imponer récord en calidad de café”, indicó el también juez nacional,José Lutrell.

Por su parte, Hunter Tedman, presidente de la SCAP, informó que ya todo está listo para iniciar la Cata Internacional la próxima semana, con la participación de los 18 jueces internacionales procedentes de Australia, China, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Bulgaria y Estados Unidos, quienes estarán junto a un grupo de 28 catadores invitados de Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, China, Japón, Grecia, Indonesia, Kuwait, Thailandia y Estados Unidos.

Una vez seleccionado el ganador del BOP, los lotes pasan a la subasta electrónica internacional a desarrollarse el 2 de agosto próximo, donde los cafés especiales o gourmet panameños han ganado renombre a nivel mundial por su precio.

En 2022, Lamastus Family Estates, en Chiriquí, subastó 25 lotes de café geisha, un total de 1,762 libras cuyo precio unitario alcanzó los $341.24 por libra.

Competencia de barismo

Hoy domingo, Panamá escogerá a su representante para el Campeonato Mundial de Barismo a desarrollarse en Atenas, Grecia, el 21 al 24 de junio. Se trata de siete jóvenes que deberán preparar para el jurado, un espresso, una bebida láctea y una bebida insignia, esta última sin alcohol.

El evento nacional es organizado por Specialty Coffee Events y avalado por el World Coffee Events y con el respaldo de la SCAP.

Los participantes contarán con un tiempo de 15 minutos para preparará sus bebidas y darán una explicación al jurado sobre el proceso, resaltando las bondades del café que decidió utilizar.

Para el World of Coffee 2023, Panamá ya cuenta con su campeón en la categoría de Cafés Filtrados, se trata del chiricano, Víctor Ríos, de Buho Coffe.

En el 2021, Panamá logró la octava posición mundial en la disciplina de filtrados entre los 50 países participantes, con la preparación de las bebidas con el mejor café del mundo, el geisha de Panamá, por el Campeón Nacional, Wilford Lamastus Jr.

Ríos, como campeón de Cafés Filtrados estará acompañado del campeón de barismo, que será seleccionado este domingo.

Ambos representantes de Panamá competirán en Atenas, Grecia, ante otros 50 países que también buscan un sitial entre los mejores del mundo.