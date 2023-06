José Gabriel Carrizo comienza cabildeo con el Comité Ejecutivo Nacional del PRD

Primera reunión de José Gabriel Carrizo con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, luego de ganar las elecciones primarias. La Estrella de Panamá | Roberto Barrios

Tras su proclamación como el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, se reunió en horas del mediodía de ayer, martes con miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con el objetivo de establecer la hoja de ruta para la campaña electoral para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

En esta primera reunión, luego de las elecciones primarias de la agrupación política, Carrizo expuso a los miembros del CEN el plan de unidad nacional, “Panamá, Presente y Futuro” y conversó sobre la responsabilidad que tendrá la directiva del partido en este proceso de unificación y diálogo con otras corrientes que compartan los objetivos del PRD.

“Hemos hablado en esta reunión con los miembros del CEN sobre las alternativas que tenemos como colectivo para avanzar con la sociedad civil, gremios organizados, productores, campesinos, jubilados, adultos mayores, con la juventud, con las mujeres, en la construcción de una gran alianza nacional en beneficio de los panameños”, expresó Carrizo.

El candidato presidencial destacó que viene una etapa de giras para hablar con sus contenedores en las primarias. “Estaré conversando con Crispiano Adames, Pedro Miguel González, Calixto Silgado, Juan Felipe Pitty en base a la unidad en proporción”.

Asimismo manifestó que conversará con los precandidatos presidenciales de otros colectivos políticos “que compartan con nosotros el mismo propósito de defender los intereses nacionales y de ser útiles a los panameños y panameñas”.

Carrizo no descarta la posibilidad de sostener una conversación con su copartidario Martín Torrijos, quien hoy es precandidato presidencial por el Partido Popular (PP); “yo no descarto absolutamente nada, yo descarto todas las conversaciones que no compartan el propósito de la defensa de los intereses nacionales, de ser útil a los panameños y panameñas, sobre todo a quienes más lo necesitan, tampoco con quienes pongan sus intereses personales por encima de lo colectivo”, mencionó.

Sin embargo, dijo que duda que miembros del PRD vayan a respaldar la candidatura de Martín Torrijos, quien será candidato presidencial fuera del colectivo.

“Nuestro partido se manifestó el 11 de junio, 61% de la membresía salió con el ánimo, no solo de defender la gestión de gobierno, sino de ganar las elecciones del 5 de mayo de 2024”, afirmó.

El secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Rubén De León, adelantó que en el mes de enero de 2024 el partido ya debe tener consolidada toda su oferta electoral, con miras a las elecciones generales.

Según el calendario electoral, del 1 al 30 de septiembre de 2023 vence el periodo que tienen los partidos políticos para formalizar ante el Tribunal Electoral sus alianzas políticas.