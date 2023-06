Emilia Martínez: ¿Por qué no reconocen el desabastecimiento de medicinas?

Emilia Martínez, vocera de los pacientes con enfermedades críticas, crónicas y degenerativas Abel Herrera | La Estrella de Panamá

El acceso a los medicamentos es fundamental dentro del derecho a la salud, una garantía constitucional que para algunos panameños representa letra muerta al no poder recibir sus tratamientos por el desabastecimiento en las instituciones públicas.

“El 80% del país no puede pagar un tratamiento de cáncer, no tiene la capacidad de financiar este tipo de tratamiento. Son muy costosos”, señaló Emilia Martínez, vocera de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd).

Martínez es paciente de esclerosis múltiple y estuvo este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá, donde denunció el desabastecimiento en el país. Un problema que compromete la calidad de vida de miles de pacientes, e incluso la pone en riesgo.

Contrario a lo planteado por José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República y jefe de la mesa técnica de medicamentos, Martínez explicó que muchos fármacos aparecen temporalmente. Mientras que otras medicinas, aunque han sido adquiridas, no están disponibles en las farmacias. “Lo importante es que estén en farmacia. Si están en bodega o que todavía no haya llegado o que el proveedor no haya entregado, para el paciente es lo mismo, no está”.

Martínez sostuvo que el gobierno debe ser transparente con esta situación y enfrentar el asunto. Cuestionó que se castigue a funcionarios que públicamente reconocen el desabastecimiento, como es el caso de la enfermera Ana Reyes que enfrenta un proceso por reconocer la crisis, en un medio.

“Él (vicepresidente Carrizo) es un hombre joven y sano, aparte seguro nunca se ha atendido en la CSS. Yo me imagino que él, como cada uno de los mandatarios que hemos tenido en este país, escucha lo que sus asesores le dicen. Ellos tienen personas que deben informarle la realidad de las cosas. Pero mira como actuaron con esta enfermera, la están sancionando”, dijo.

“No entiendo por qué no reconocer el problema, existe y es notorio. Minimizarlo diciendo que es solo el 10% está mal, pero mentir es peor, no reconocerlo es peor”, sostuvo la vocera de la Fenaeccd.

Advirtió que la situación es peor para las personas que requieren medicamentos que están fuera del listado oficial. “Tuvimos una compañera que estuvo mal, en cuidados intensivos. Esperó meses para que le llegaran sus medicamentos, hay gente que espera más de un año”, recalcó.

Para Martínez es un tema de voluntad política y atender integralmente el problema; lo que implica revisar como se gestiona la distribución y la venta de medicamentos en el plano privado.

Considera que la especulación con los precios de los fármacos es un factor que complica más la crisis. “La parte pública le hace el juego a la parte privada; si los medicamentos estuvieran en las farmacias de la Caja de Seguro Social, los precios bajarían en las farmacias privadas”, dijo.

Enfatizó, además, que la supuesta defensa de la seguridad jurídica, como argumentó Carrizo, no puede ser una excusa para no revisar los contratos con las farmacéuticas.

“Por cosas menos importantes ellos han enfrentado esta situación de la seguridad jurídica. Es cuestión de voluntad”, sostuvo.

